Suzuki serveert handige vijfdeurs voor 5000 euro

Door: BV

Akkoord - hij ziet er niet uit. Dit is de compleet nieuwe Suzuki Tour H1. Een dik 3,5m kleine auto die in de eerste plaats handig moet zijn. En betaalbaar. Te koop voor (omgerekend) zo’n 5000 euro. Niet in Europa natuurlijk. In ons land kost de goedkoopste nieuwe auto - de Dacia Sandero - inmiddels meer dan 10.000 euro. Het model is bestemd voor de Indische markt. Suzuki denkt ze met de tienduizenden tegelijk te zullen leveren.

Sober en functioneel

De Tour H1 is gebaseerd op de plaatselijke Suzuki Alto. Het is een sober model - de prijs dicteert dat eigenlijk. Er lijkt niet teveel aandacht besteed te zijn aan styling. Maar hij heeft wel een eenvoudig digitaal instrumentarium én airco.

De motoren dan: een 1-liter met 67pk en 90Nm of een CNG-versie die niet verder komt dan 57pk en 82Nm, maar een lagere brandstofkost heeft, maar dan wel (omgerekend) bijna 1.000 euro duurder is in aanschafprijs. Schakelen moet je altijd zelf doen, met een vijfbak.