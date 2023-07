De elektrische GTI van Hyundai: Ioniq 5 N

Door: BV

Hyundai mocht de jongste tijd al een paar mooie commerciële successen achter z’n naam schrijven. Eén zo’n - een beetje onverhoopt - succes is dat van het sportieve N-label. Eerdere N-modellen kondeb op opvallend veel bijval rekenen. Hyundai wist met de i30 N bijvoorbeeld een deuk in de verkoopcijfers van de Golf GTI te rijden. Onverhoopt.

De eerste elektrische Hyundai met 'N'

Voor heel wat automerken zijn sport- en luxelabels van belang omdat ze de marges grondig aandikken. Dat er links en rechts wordt gekeken naar manieren om ze ook te introduceren op elektrische modellen is dus niet meer dan logisch. Het is slimme marketing. En kijk: Hyundai is er als de kippen bij. Op het Goodwood Festival of Speed - een uit de hand gelopen tuinfeest voor auto- autosportliefhebbers waar inmiddels meer dan 300.000 bezoeker op afkomen - wordt de Hyundai Ioniq 5 N gedoopt. De eerste elektrische Hyundai onder een sportief label.

Hij doet alsof hij een benzinemotor heeft

Het is makkelijker gezegd dan gedaan… een elektrische auto mét emotie maken, wat in dit geval toch de bedoeling is. Hyundai houdt het recept daarvoor opvallend traditioneel. Ja, er zijn de grotere wielen en bredere banden, de straffere remmen en veren. Er zijn zelfs extra lasnaden voor meer stevigheid en een driftfunctie. Maar de meeste sensatie moet toch hiervan komen: de aandrijflijn aapt een tradionele verbrandingsmotor na met geluid en (gesimuleerde) schakelovergangen. Het wordt verpakt in een agressief ogend koetswerk dat 5cm breder en 8cm langer is en onder meer een agressieve diffuser omvat. En aan de binnenkant zitten tegen de middenconsole bijvoorbeeld kussentjes. Kwestie van je goed te kunnen verankeren voor het beter bochtenwerk.

Elektrische auto’s zijn snel. Dat is geweten. EV’s met meer dan 500pk zijn op handen en tenen eigenlijk niet meer te tellen. En de Ioniq 5 N staat nu ook op dat lijstje. Twee elektromotoren voor pakweg 610pk. Tien tellen lang zelfs 650pk. Voor een sprintje naar 100km/u in 3,4 seconden en een topsnelheid van 260km/u. Het verbruik, het rijbereik en de prijs zijn nog allemaal onbekend.