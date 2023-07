Aanpassingen autokeuring: garages mogen straks herkeuringen doen

Door: BV

De problemen op de autokeuringen houden aan. Ellenlange wachtrijen komen nu nog bovenop een lijst andere aanhoudende problemen. Dat leverde de Vlaamse autokeuringsinstanties niet alleen een hoop kritische pers op. Het leidde ook al twee keer tot ingrepen van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Eerst voerde ze een soepelere beoordeling voor enkele administratieve zaken in - die geven geen aanleiding meer tot een herkeuring. Vervolgens gaf ze instructies om de ‘toeslag’ (lees: boete) voor een laattijdige keuring niet meer aan te rekenen wanneer je niet op tijd een afspraak kon krijgen. Die 9,7 euro moet je trouwens wél terugvragen bij de dienst mobiliteit en je moet kunnen aantonen dat je écht geen afspraak kon krijgen. Daar is dus een hoop administratieve rompslomp rond opgebouwd.

Grondige hervorming Vlaamse autokeuring op til

Deze week kondigt het kabinet Peeters nu een volgende grondige hervorming aan: garages zullen in de toekomst herkeuringen mogen uitvoeren. Het zal gaan om eenvoudige zaken zoals de afstelling van de koplampen, een emissiemeting of niet werkende richtingaanwijzer. Daarvoor zal je niet meer opnieuw naar de autokeuring moeten. Het kabinet weet dat dat de meest voorkomende redenen zijn voor een af- en herkeuring. De minister wil op die manier 300.000 van de 770.000 herkeuringen per jaar verschuiven naar garages. “Gedaan met kafka” zegt ze erover.

Tegen wanneer zal je voor een herkeuring bij je garage terechtkunnen?

De Vlaamse Regering heeft de hervorming goedgekeurd, waardoor het werk aan een uitvoeringsbesluit en een concrete invulling nu begint. Er is echter nog een wetgevend traject te doorlopen. In ideale omstandigheden hoopt het kabinet dat de eerste garages in het voorjaar van 2024 een erkenning kunnen aanvragen en dat de eerste herkeuringen bij garages tegen eind 2024 kunnen plaatsvinden.