Eén model is beter dan twee: Mercedes CLE

Door: BV

Dit is de nieuwe Mercedes CLE. Een tweedeurs die… verwarring zaait. De Duitsers vervangen er namelijk in één klap twee modellen mee: de oude C-Klasse- en E-Klasse Coupé. Deze nieuweling schurkt op vlak van afmetingen trouwens het dichtst bij de die tweede aan. Hij is maar anderhalve centimeter korter. Vandaar ook de ‘E’ in z’n naam. Alleen… op vlak van vormgeving en esthetiek trekt hij dan weer meer naar de C-Klasse.

Allemaal met e-hulp

Van de E-Klasse zijn de motoren afkomstig. Die hebben allemaal elektrische ondersteuning. Een elektromotor draagt bij elke aandrijfcombinatie 23pk bij. Over de transmissie hoef je je hoofd niet te breken. Er is alleen een automaat met negen verzetten. Maar bij de motoren is er best veel keuze. Het start met een 200pk sterke diesel - de CLE 220d. Een benzine met 200pk krijgt CLE 200 op de kofferklep. Die twee versies gaan in ruwweg 7,5 tellen naar 100km/u. Maar er is ook straffer materiaal natuurlijk. In de neus van de CLE 300 zit een opgepepte tweeliter benzine, goed voor 260pk en een flinke dosis trekkracht - 400Nm. Daarmee slinkt de sprinttijd tot 6,2 seconden. En tenslotte is er een zes-in-lijn met drie liter slagvolume. 381pk en 500Nm sterk en meteen goed voor acceleratietijd naar 100km/u van 4,4 seconden. En, oh ja, er wordt naar verluidt nog aan een AMG gewerkt. Meer dan 600pk, zou die hebben.

Eerst de coupé, later ook een cabrio

Vergelijk deze CLE met rivalen als de Audi A5 en BMW 4-Serie en je concludeert dat de Mercedes een grotere wielbasis en meer ruimte voor de achterste inzittenden heeft. En de Duitsers beloven nog meer: in de koffer passen drie golfsets. Mercedes onderscheidt zich ook met z’n interieurconcept met een groot centraal scherm en een fors digitaal instrumentarium. Het infotainment heeft nu mogelijkheden om Zoom-vergadersessies te volgen, Angry Birds te spelen of TikTok videos te bekijken.

De Coupé komt als eerste op de markt, maar in 2024 volgt ook nog een cabriolet.