Wankelmotor moet elektrische Mazda MX-30 redden

Door: BV

Bij Mazda willen ze maar niet afstappen van de wankelmotor. Dat is een verbrandingsmotor met een zuiger die niet op en neer gaat, maar ronddraait. In de tweede helft van vorige eeuw bleek die motor even erg beloftevol, maar hij sloeg nooit echt aan. Er waren teveel problemen... onder meer met slijtage, uitstoot en verbruik. Hij werd de laatste keer gebruikt in de RX-8, een sportauto die al in 2012 met pensioen ging.

Elektrische auto met range-extender

Nu is de wankelmotor terug. Niet in een traditionele toepassing. Een 830cc grote wankel zal voortaan dienst doen in een nieuwe versie van de MX-30. Z’n functie: stroom opwekken om het rijbereik te vergroten. De MX-30 wordt met andere woorden een plug-in hybride. De aandrijving is alleen voor rekening van de 168pk sterke elektromotor. De Japanners tonen daarmee in de eerste plaats dat ze timing niet in de vingers hebben - Europa neemt inmiddels al afscheid van de stekkerhybride.

De Japanners hopen met de toevoeging van een verbrandingsmotor alsnog de MX-30 wat smakelijker te maken. Momenteel heeft die auto alleen een batterij - eentje met een miniscuul rijbereik van zo'n 200km - en dat zijn dan nog officiële (WLTP) cijfers, waarvan al lang duidelijk is dat ze niet worden gehaald. De MX-30 e-Skyactiv R-EV - zoals hij voluit heet - heeft nog een kleinere batterij. Amper 17,8 kWh groot - wat een rijbereik van maximaal 85km moet opleveren. Maar als je ook de benzine uitput, zou je nu in het totaal 600km moeten kunnen afleggen.

De MX-30 met wankel-(hulp)motor komt later dit jaar op de Europese markt.