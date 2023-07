Hier gaat BMW betere batterijen produceren

Door: BV

BMW is begonnen met de bouw van een nieuwe batterijfabriek. Daar zullen accu’s voor elektrische auto’s gebouwd worden die meer energie kunnen opslaan en sneller zullen kunnen opladen.

De productiefaciliteit wordt niet opgetrokken op Europese bodem, maar in het Amerikaanse Zuid-Carolina (in Woodruff). Het Duitse merk heeft iets verderop, in Spartanburg, al een productiefaciliteit waar het hoofdzakelijk SUVs bouwt. Ook voor de Europese markt, trouwens. De accu’s van de zesde generatie zullen hoofdzakelijk voor de elektrische varianten van die modelreeksen bestemd zijn.

Niet uit China

De assemblagefabriek zal er cilindervormige lithium-ion accucellen van fabrikant AESC assembleren tot batterijpakketten voor auto’s. Die cilindervormige cellen zijn een innovatie. Tenzij je traditionele batterijen, genre AA zoals in de afstandsbediening voor de televisie, meetelt - want die zijn al 100 jaar cilindervormig. Volgens BMW kunnen ze dankzij hun vorm 20% meer energie opslaan en kunnen ze 30% sneller geladen worden. De cellen zelf worden ook in Zuid-Carolina gebouwd, bij een aparte toeleverancier. De Amerikaanse overheid koppelt elektrificatie immers aan strenge normen om lokaal te produceren. Een maatregel die niet alleen een paar jobs moet redden, maar die er ook voor moet zorgen dat het land niet afhankelijk wordt van Chinese aanvoer, zoals dat in Europa wel het geval lijkt te zijn.