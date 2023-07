Lavoie is in-step McLaren

Door: BV

Het is er niet aan te zien: maar McLaren heeft de hand in deze elektrische step. Of liever - McLaren Applied - het technologiebedrijf dat enkele jaren geleden afscheurde van de autobouwer, maar dezelfde merknaam gebruçikt.

De Lavoie Series 1 moet op de toch behoorlijk gesatureerde markt van de elektrische steps het verschil maken door eenvoudig opplooibaar te zijn. Eén druk op een knop is voldoende om het ding op een compacte manier in drieën te laten vouwen. De fabrikant beweert dat het ding makkelijk met één arm te dragen is. Het ontwerp is van de hand van Ian Callum - bekend van onder meer de McLaren F1.

Niet goedkoop, zo'n step van McLaren

Een eerste versie heeft een 468Wh accu en kan tot 40km ver geraken. De ‘Max’ heeft een 702 Wh accu die 61km rijbereik belooft. In beide gevallen moet je je snelheid dan wel onder 20km/u houden - terwijl de twee steps het dubbele daarvan kunnen halen. Opladen neemt maximaal 3 uur in beslag.

Goedkoop is de Lavoie niet. Reken al meteen op 1700 euro voor de instapversie en om bij de 2000 euro voor de Max. Het product is verkrijgbaar in een aantal vrolijke kleurtjes.