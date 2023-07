Autoschip voor Nederlandse kust in brand door elektrische auto

Door: BV

Voor de Nederlandse kust staat een vrachtschip met zo’n 3.000 auto’s aan boord in lichterlaaie. Eén bemanningslid kwam om en het schip maakt inmiddels slagzij. De kustwacht vermoedt dat een elektrische auto verantwoordelijk is voor de brand.

Oncontroleerbare brand

De brand aan boord van autoschip Fremantle Highway zou iets voor middernacht uitgebroken zijn. Het schip dat onder Panamese vlag voert, was onderweg van het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte. Aan boord zouden zo’n 3.000 auto’s zijn, waaronder een aantal elektrische auto’s. De 23 bemanningsleden konden de brand niet onder controle krijgen. Een observatie die er mee het vermoeden aanwakkert dat één van de elektrische auto’s aan boord verantwoordelijk is. Er vielen verschillende gewonden en er valt ook een dode te betreuren.

Het vuur is niet onder controle. De brandweer probeert het schip te koelen en te verhinderen dat het zinkt. Of dat zal lukken is twijfelachtig. Het maakt volgens de recentste verslaggeving inmiddels al ernstig slagzij.

Op korte tijd al 7000 auto’s naar de bodem

Het incident vertoont veel overeenkomsten met de brand aan boord van autotransportschip Felicity Ace in februari van vorig jaar. Aan boord van dat autotransportschip waren bijna 4000 auto’s van verschillende merken van de Volkswagen-groep. Ook op dat schip brak brand uit en de bemanning was niet in staat de brand onder controle te krijgen. Daar konden alle 22 bemanningsleden gered worden, maar het schip zonk uiteindelijk bijna twee weken later na een tijd stuurloos rond te hebben gedobberd. De elektrische auto’s aan boord werden aangewezen als oorzaak voor de onbeheersbare brand.

Specifieke uitdagingen bij brand elektrische auto

Uit voorlopige cijfers blijkt dat elektrische auto’s niet vaker branden van modellen met een conventionele motor. Maar àls ze branden, is de brand erg moeilijk te doven. Met name een brand die het accupakket omvat, stelt moeilijk te overkomen uitdagingen. De temperatuur loopt erg hoog op, de dampen zijn giftig en - vooral - conventionele blusmethodes werken niet. In een omgeving waarin meerdere elektrische auto’s dicht op elkaar staan, kan bovendien een kettingreactie ontstaan.

Beeld ter illustratie: Auto55