Hier is nòg een Tesla Model 3-rivaal uit China

Door: BV

Ze lijken bijna aan de bomen te groeien: de generisch ogende elektrische sedans uit China. Of ze nu van Nio, Lynk&Co (het lokale Chinese gamma), Zeekr, Xpeng, Chery… enzovoort zijn… ze zien er eigenlijk allemaal een beetje eender uit. En hier is er nog één: Luxeed. Met eenzelfde door aerodynamica gedicteerd profiel en een lijnenspel dat van weinig originaliteit getuigt.

Huawei en Chery bouwen samen elektrische auto

Het nieuwe Luxeed is een initiatief van zowel Chery als smartphone-fabrikant Huawei. Dat betekent dat deze sedan, die tegen het einde van het jaar van de band zal lopen, als eerste kan profiteren van uitgebreide connectiviteit, vooral met de producten van Huawei.

De Luxeed is gebaseerd op de E0X-architectuur van Chery. Details zijn er nog niet, maar er wordt gemikt op een rijbereik van 700km (volgens welke cyclus of meetmethode is onduidelijk) en twee elektromotoren voor flitsende prestaties. Maar ook: een LiDAR, 11 HD-camera’s 12 ultrasone radars en 3 millimeterbandradars. Dat allemaal om de volgende stap in zelfrijdende mogelijkheden aan te kunnen bieden. Ook daar geen details, maar het gaat wellicht om autonoom rijden van niveau 3.

Goedkoper dan Tesla Model 3

De prijs is, naar Europese normen, het sterke punt van de Luxeed die voorlopig alleen codenaam EH3 draagt. Volgens Chinese media zal hij te koop zijn voor (omgerekend) zo’n 25.000 euro. Een Europese carrière staat op de planning, maar de prijs wordt hier wellicht een stuk hoger.