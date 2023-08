Feest-Porsche 911 kost 2,5 keer zoveel als een normale

Door: BV

De Porsche 911 zag het levenslicht in 1963. Dat betekent dat het model intussen z’n zevende decennium in gaat. Dat moet gevierd worden met een gelimiteerde oplage - dit keer op 1963 exemplaren. Aja. Deze S/T-variant pakt uit met de uitstraling van de 911 GT3 Touring, maar erft het 525pk sterke 4-lliter zescilinderblok van de 991 GT3 RS. Die wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. In alle 911-uitvoeringen én de bijna ongelimiteerde stroom gelimiteerde edities, werd die combinatie nog nooit eerder gemaakt.

Het verplichte eerbetoon aan het origineel

De 'vintage' accenten van deze gelimiteerde serie putten hun inspiratie uit de raceversie van het 911 S-model - intern 911 ST genoemd. Vandaar de naam. Het origineel maakte carrière eind jaren '60 en begin jaren '70. Extra fel knipogen kan met een Heritage Design pack, een optie van nog eens meer dan € 19.000. Porsche kent geen schaamte. Het omvat onder meer een reeks specifieke elementen, waaronder een exclusieve Shoreblue exterieurkleur, een uniek Classic Cognac leder/stof interieur, specifieke zijstickers, in Ceramica gespoten wielen, historische badges en een goudtint voor de modelaanduiding.

Lichter

De fabrikant belooft een bijzonder levendig en wendbaar gedrag. Rijplezier staat immers centraal. De auto kan natuurlijk op het circuit worden gereden, maar het belangrijkste doel is om je een glimlach te bezorgen op bochtige secundaire wegen. Daar is het onderstel op afgesteld. Omdat het rijgedrag ook gepaard moest gaan met gewichtsverlies, krijgt de S/T standaard een met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP) voorkap, dak, voorspatborden, deuren en luchtinlaten. Hij is, nog steeds standaard, uitgerust met magnesium velgen, een koolstof/keramisch remsysteem, een lithium-ion batterij en verlichte beglazing. Een deel van de (akoestische) isolatie is verwijderd, evenals de meedraaiende achteras. Resultaat: 1.380 kg op de weegschaal, of 40 kg minder dan een GT3 Touring met handbak en zelfs 120 kg minder dan een basis-911. Het wordt daarmee de lichtste van de 911 van de huidige generatie.

Minder efficiënt en prettiger?

Profiterend van de extra 15 pk van het GT3 RS-blok en zijn 40 kg dieet, legt de 911 S/T de spurt naar 100 km/u vanuit stilstand af in 3,7 seconden. Dat is twee tienden sneller dan de GT3 Touring met handbak (3,4 seconden voor de GT3 met PDK-versnellingsbak). De ‘flat 6’ draait sneller en gemakkelijker dankzij een nieuwe, lichtere koppeling in combinatie met een enkelvoudig vliegwiel en verkorte versnellingsbakverhoudingen. De keerzijde van de medaille is een verlies van 20 km/u aan topsnelheid, met een maximum van 300 km/u in plaats van 320 km/u voor de GT3 Touring. Maar zoals vermeld in de vorige paragraaf belooft de fabrikant fluksere tussenacceleraties.

Gepeperde prijs

De 911 S/T is niet alleen de lichtste, hij is ook de duurste. Minimaal € 327.743 kost hij. Dat is bijna € 123.000 duurder dan de 911 GT3, met of zonder achterspoiler. Of zelfs 2,5 keer duurder dan de basis-911…