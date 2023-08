Kampeerversie ID.Buzz uitgesteld door vervelende eigenschap elektrische auto’s

Door: BV

Met de elektrische ID.Buzz maakte Volkswagen handig het bruggetje van het heden naar het verleden. Het model knipoogt immers meer dan een beetje naar het legendarische VW-busje dat al vanaf de jaren vijftig furore maakte. Dat was veel meer dan een handig werkpaard. Het werd het symbool van de hippiebeweging. De meest iconische van allemaal? Dat zijn de campers.

ID.Buzz California in problemen

Dat er van de ID.Buzz een California - zo heten de campers op basis van de Multivan immers - zou komen, lag dus al van meet af aan vast. Maar er is een probleem. Iets waar nogal wat elektrische auto’s trouwens mee kampen: gewicht. Het busje is namelijk, zoals elke elektrische auto, uitgesproken zwaar. Dat zorgt bij de conventionele versies (voor personenvervoer of goederen) al voor een belaadbaarheid die ver onder de waarden van een vergelijkbaar voertuig met verbrandingsmotor blijven. Maar volgens het Duitse Edison is het gewicht van de kampeerversie zo hoog dat hij niet meer bruikbaar zou zijn.

Geen marge voor bagage

Om met een conventioneel rijbewijs met een camper te mogen rijden, moet die z’n totale gewicht beperken tot 3,5 ton. Dat is met inbegrip van alle inzittenden en bagage. Maar de ID.Buzz California zou zonder inzittenden al uitkomen op 3 ton. Doe er nog vijf inzittenden bij en er kan bijna niks meer in. En dat terwijl je in zo’n kampeerauto toch graag kledij, eten, drank, matrassen, een buitenmeubelsetje, elektronica, matrassen en beddengoed moet stouwen. Resultaat: hij zou eigenlijk onbruikbaar worden, tenminste voor wie zich geen speciaal rijbewijs wil gaan aanschaffen. Bovendien zou het rijbereik door de extra kilo’s van de ombouw ook flink gekannibaliseerd worden. Exacte cijfers zijn er natuurlijk niet. Volkswagen zoekt nu een oplossing, maar het lijkt voor de hand te liggen dat die zal bestaan uit een California met minder inrichting en functies. De uitklapbare daktent, het geïntegreerde keukenblok en de zonneluifel zouden allemaal op de helling staan.

Een basiscamperversie, waarbij eigenlijk alleen de achterbank wordt vervangen door een opbergbox en een bed, bestaat intussen eigenlijk al. Ququq (ja, dat is echt de naam) biedt die bijvoorbeeld aan (zie foto).