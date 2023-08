Nieuwe EU-richtlijn maakt laden gemakkelijker, maar alleen bij dure laadpalen

Door: BV

Het zag er allemaal zo goed uit: een verplichte prijsaanduiding en gewoon met de kaart betalen bij alle laadpalen. Maar de definitieve tekst is toch een toegeving aan de elektriciteitslobby. Uiteindelijk zal betalen alleen gemakkelijk kunnen bij de dure snelladers. Voor de veel vaker voorkomende, goedkopere trage laadpalen blijft de huidige rompslomp met pasjes, abonnementen, ondoorzichtige tarieven... gewoon bestaan.

Toch niet gewoon betalen bij alle laadpalen

Europa werkt al enkele jaren aan een richtlijn die enkele praktische beslommeringen van elektrisch rijden moet wegwerken. Die richtlijn is nu goedgekeurd, maar is in z’n definitieve vorm toch minder ambitieus dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Terwijl je voor fossiele brandstof omzeggens overal terecht kan met gangbare betaalmiddelen - zeg maar geld of op z’n minst een betaalkaart - is dat voor elektriciteit allerminst het geval. Slechts een klein aantal laadpalen accepteert vandaag een betaalkaart. Eigenlijk ben je verplicht om je een fysieke of digitale (een app dus) laadpas aan te schaffen van een gespecialiseerde aanbieder. Wil je van zo veel mogelijk laadpalen gebruik maken, dan heb je maar beter een paar verschillende pasje. Zeker als je naar het buitenland trekt. Een omslachtig en gebruiksonvriendelijk systeem dat soms ook gepaard gaat met een ondoorzichtige prijzenstructuur of vaste kosten zoals een abonnement. Die moeten immers niet geafficheerd worden. Om de elektrische auto zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken wil Europa van dat systeem af. Laadpalen moeten een heldere prijs afficheren en je moet overal gewoon stroom kunnen tappen met een betaalkaart. Daarvoor werd een nieuwe richtlijn uitgewerkt.

Snelladers moeten prijs afficheren en betaalkaarten accepteren

Die is nu goedgekeurd en gaat in vanaf 1 januari 2027. Maar ten aanzien van het oorspronkelijke ontwerp veranderde er toch nog één en ander. Zo zijn de nieuwe verplichtingen niet van toepassing op alle laadpalen. Dat was nochtans wel de bedoeling. Ze zijn nu beperkt tot laadpalen die 50 kW of meer leveren. Dat zijn zogeheten snellaadpalen, die je vooral op en rond snelwegen vindt. Palen op traditionele parkeerplaatsen, in steden en dorpen hebben meestal een veel lager debiet.

Bij snelle laadpalen zal je met andere woorden vanaf 2027 kunnen betalen met een normale betaalkaart. Dat zal ertoe leiden dat vooral grote verplaatsingen - reizen dus - eenvoudiger worden. Maar wie gebruik wil maken van een breder openbaar laadnet zal ook na 2027 nog verplicht worden om te werken met een systeem met pasjes of apps. Aan die trage laadpalen is stroom in regel goedkoper dan aan palen met een hoog debiet.