Volvo komt zowaar met… monovolume

Door: BV

Volvo kondigt een nieuw model aan. Eentje dat niet veel mensen zagen aankomen. De EM90 wordt immers een… monovolume. Een ‘Scandinavische woonkamer’ op wielen, zegt het bedrijf. Maar veel Scandinavisch zal er niet aan zijn. Het model is in de eerste plaats ontwikkeld voor de Chinese markt en zal ook daar gebouwd worden. Een Europese carrière is nog niet bevestigd.

Waarom bouwt Volvo een monovolume

De MPV of monovolume is in Europa al even in ongenade gevallen. Daar waar het autolandschap er tien jaar geleden nog druk mee bevolkt was, is het nu leeg. Vervangen door cross-overs of SUVs. Maar in China is de monovolume nog steeds erg gegeerd. Volvo’s keuze om een monovolume te bouwen is dan ook in de eerste plaats bedoeld om op de Chinese markt een positie te veroveren.

Helemaal Chinees

Over de techniek van de EM90 wordt nog niks gezegd, maar er wordt naar alle waarschijnlijkheid gebruik gemaakt van een onderstel van eigenaar Geely. Een elektrisch platform dat bijvoorbeeld ook voor Zeekr - een merk dat aan een Europese en Belgische marktintroductie werkt - wordt gebruikt. Verbrandingsmotoren zullen in de erg grote EM90 - er wordt gemikt op een lengte van 5,2 meter - niet leverbaar zijn. Hij is misschien niet eens in Europa getekend.

Net als de ontwikkeling zal de EM90, naast heel wat andere grote Volvo’s die ook in Europa geleverd worden, uitsluitend in China gebouwd worden. Op 12 november wordt hij officieel voorgesteld.