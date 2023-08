Northvolt opent batterijrecyclagefabriek in Hamburg

Door: BV

Northvolt, een Zweedse fabrikant van lithium-ion batterijen en metaalrecycler EMR openen een fabriek voor de recyclage van batterijen in Duitsland. Dat is groot nieuws omdat recyclagecapaciteit voor accu’s nog nagenoeg onbestaande is. Er zijn zelfs nog grote vraagtekens bij de mogelijkheden om de materialen uit batterijen op een CO2-arme en milieuvriendelijke manier te kunnen verwerken.

Europese automerken zijn verplicht om accu’s te recycleren, maar er is geen eigenlijk geen enkel merk dat dat ook effectief doet. De meeste automerken wurmen zich om die beperking heen door oude batterijen in hun geheel in te laten bouwen in installaties voor bijvoorbeeld thuisgebruik. Voor accu's die nog voldoende restcapaciteit hebben is dat een perfecte oplossing.

Is ontmantelen hetzelfde als recycleren?

Het nieuwe initiatief van Northvolt en EMR brengt een nieuwe belangrijke mijlpaal binnen handbereik. In een 12.000 vierkante meter grote vestiging in Hamburg wordt nu immers capaciteit gecreëerd voor de jaarlijkse ontmanteling van 10.000 ton accupakketten. Een druppel op een hete plaat, maar niettemin een belangrijk begin.

De fabriek zal zich concentreren op het ontladen en demonteren van de accu’s. Vervolgens zal het koper en aluminium gescheiden worden voor recyclage. Daarmee worden cruciale materialen opnieuw bruikbaar. En de batterijcellen zelf? Daarvan zegt Northvolt dat alleen dat die ‘zullen afgeleverd worden bij faciliteiten van Northvolt voor verdere verwerking’.