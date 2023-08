Nog nooit minder verkeersslachtoffers in ons land

Door: BV

Tijdens de eerste helft van 2023 lieten 227 mensen het leven in het Belgische verkeer. Dat is er gemiddeld nog steeds meer dan één per dag, maar het is wel het laagste cijfer ooit - de coronajaren uitgezonderd. Vooral in Wallonië en Brussel vielen minder doden.

Daling verkeersslachtoffers in alle gewesten

In Brussel is de daling procentueel gezien het sterkst. Het aantal wordt er meer dan gehalveerd: van 12 naar 5. Statistisch betekenisvoller is echter de daling met een kwart in Wallonië: daar ging men van 133 naar slechts 100 dodelijke slachtoffers. In Vlaanderen daalde hert cijfer 14 procent - van 142 naar 122.

Donderdagnacht extra gevaarlijk

Het aantal verkeersdoden daalt in bijna alle categorieën. Dodelijke ongevallen met bestelwagens zijn een uitzondering. Daarbij viel één dode extra. Het succes van pakjesdiensten zou daar voor iets tussenzitten. Het aantal doden op weeknachten steeg dan weer fors: van 18 naar 35. De nacht van donderdag op vrijdag is met voorsprong de meest dodelijke.

Minder doden en gewonden bij fietsers en steps

Het aantal verongelukte fietsers daalde gevoelig van 54 naar 37. Ook het aantal letselongevallen daalde over de ganse lijn - met inbegrip van bij de gevreesde steps. Het aantal daar slonk met 18 procent.