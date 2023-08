Alleen nog als break: wat moet je nog weten over de nieuwe VW Passat?

Door: BV

Volkswagen introduceert de negende generatie van de Passat. Die is nog groter, bestaat alleen nog maar als break en wordt standaard voorzien van een automatische versnellingsbak.

Gigantische auto

Volkswagen introduceerde de Passat in 1973. Dit is generatie negen. Destijds was het een rationele gezinswagen, maar vandaag bedient het segment vooral de bedrijfswagenmarkt. Daarin is onvoldoende vraag naar een conventionele koetswerkvorm. Daarom bestaat de Passat nu alleen nog als break. Een gigantische break, trouwens. Nog eens 14cm langer en nu ei zo na 5 meter lang. Met de achterbank plat past er 1920 liter bagage in. De wielbasis werd trouwens ook 5cm groter dus ook de inzittenden zullen op meer ruimte kunnen bogen.

Onder de kap komen 8 verschillende aandrijfcombinaties die allemaal gekoppeld worden aan een automaat. De instapper is een 122pk sterke diesel, de topversie is een plug-in-hybride met 272pk. Twee versies hebben vierwielaandrijving en één daarvan kan tot 2,2 ton aan een trekhaak verdragen. In het bedrijfswagenlandschap in ons land hebben eigenlijk alleen de stekkerhybrides nog slaagkans. Die hebben nu een rijbereik van minstens 100km dankzij een grotere accu.

Het toppunt van 'saai'?

Het onderstel is de jongste evolutie van de MQB-bodemplaat. McPherson voorveerpoten worden gecombineerd met een volledig onafhankelijke vierlink-achterophanging. Er zijn nu dempers met twee kamers die optioneel voorzien kunnen worden van een elektronische sturing. VW belooft daarmee een ‘nog neutraler weggedrag’. Opwindend zal je de Passat dus andermaal niet kunnen noemen.

Het uiterlijk is meteen herkenbaar als Passat, maar er zijn - naast de toegenomen afmetingen - toch enkele aanpassingen. De introductie van wat meer bolle lijnen, afgeronde lichtunits en een lichtstreep aan voor- en achterzijde zijn daarvan de belangrijkste. Best opmerkelijk want het zijn stijlelementen knipogen naar de elektrische modellen van het merk. Maar in die ‘ID’-lijn is die vormtaal inmiddels officieel afgezworen. Teveel mensen vinden het eenvoudigweg niet mooi.

Aan de binnenkant domineert een groter centraal scherm het dashboard. Daarop zitten een paar aanraakfuncties die permanent zichtbaar zijn. Volkswagen wil op die manier tegemoet komen aan kritiek op het ontbreken van cruciale fysieke knoppen - een besparingsmaatregel. Maar knopjes komen dus niet terug.

Wanneer is de nieuwe VW Passat te koop?

Tenslotte heeft de Passat, die andermaal mikt op een vijf-sterren-EuroNCAP-notering, ook nog eens negentien verschillende elektronische snufjes aan boord. Er is zelfs een functie die 50 meter lang alle stuurbewegingen opneemt, zodat je geautomatiseerd op je passen kan terugkomen.

Wanneer de Passat in de showroom verschijnt en wat hij gaat kosten, zegt VW nog niet.