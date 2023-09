Neue Klasse: de elektrische BMW 3-Serie van de toekomst

Door: RVDB

BMW werkt aan een nieuwe reeks 100 procent elektrische modellen. Als voorsmaakje toont het merk op de IAA in München de Vision Neue Klasse, een prototype waarmee BMW zichzelf naar eigen zeggen ‘heruitvindt’.

De naam van dit concept klinkt je mogelijk bekend in de oren, want in de jaren zestig was er al een Neue Klasse die zelfs in het Belgische Kontich gebouwd werd door Moorkens. De Neue Klasse betekende de start van een succesvolle periode voor het merk. Met de Vision Neue Klasse wil BMW de basis leggen voor een nieuwe reeks elektrische modellen, van sedan tot SUV. Het is dus niet de voorbode van één model, maar van een hele familie. In 2025 verschijnt de eerste telg, een elektrische compacte sedan.

Die zal dus heel wat weg hebben van het prototype dat BMW op de IAA in München toont. De Vision Neue Klasse is een vervolg op de i Vision Circular en i Vision Dee. Vooral met die laatste zijn er visueel veel gelijkenissen. De typische BMW-nieren en lichtsignatuur van de dubbele koplampen krijgen in de modellen van de Neue Klasse een nieuwe interpretatie. In de grille wordt chroom vervangen door verlichting, terwijl de koetswerkvlakken wat cleaner zijn dan we van BMW gewoon zijn.

Nieuwe iDrive

In het interieur introduceert BMW een nieuwe generatie van de iDrive met de zogenaamde BMW Panoramic Vision, een nieuw head-updisplay. Informatie wordt in het gezichtsveld van de bestuurder geprojecteerd over de hele breedte van de voorruit. Zowel de bestuurder als de voorpassagier kunnen reageren op de informatie van de BMW Panoramic Vision. Met een eenvoudige beweging kan de bestuurder de inhoud op het centrale scherm naar de BMW Panoramic Vision verplaatsen.

Ronde batterijcellen

Over de technische kenmerken van de Vision Neue Klasse is nog niet veel bekend, al belooft BMW voor de zesde generatie eDrive-technologie 30 procent meer rijbereik en 30 procent sneller opladen tegenover de huidige batterijen. De Neue Klasse heeft nieuw ontwikkelde, ronde batterijcellen, met een 20 procent hogere energiedichtheid dan de prismatische cellen die het merk tot nu toe gebruikte.

Grootste investering

“De Neue Klasse vormde het startschot voor de grootste investering in de geschiedenis van onze onderneming. We schrijven niet alleen het volgende hoofdstuk van BMW, maar ook een heel nieuw boek. De Neue Klasse zal dan ook zeker impact hebben op alle modelgeneraties”, zegt Frank Weber, verantwoordelijk voor ontwikkeling bij BMW. Hoe zich dat concreet vertaalt in de praktijk, zal in 2025 blijken.