Smart #3 maakt Europees debuut, straks ook bij ons te koop

Door: BV

In april stelde Smart z’n derde model voor. Hashtag 3 (#3). Een elektrische Coupé-SUV. Tenminste, volgens de marketingjongens van dat nu Chinese merk. In realiteit is het eigenlijk eerder een conventionele hatchback met stoere accenten om klanten op het verkeerde been probeert te zetten. De Tesla Model Y wordt getipt als een belangrijke concurrent.

Technisch gelijkaardig aan Geely, Zeekr, Volvo...

De #3 is 4,44m lang. Dat is 17cm meer dan de Smart #1. Voor mensen die het liever een beetje normaal houden is er een versie met een 272pk sterke elektromotor bij de achterwielen. Al meteen goed voor een acceleratietijd naar 100km/u in 5,8 seconden. Voeg Brabus aan de naam en een tweede elektromotor bij de voorwielen toe en je gaat naar 428pk en de accelerateitijd slinkt naar 3,7 seconden. Kom dan niet zagen over de bandenslijtage. Welke andere technische aanpassingen die Brabus heeft (ophanging, rijhoogte…) zegt Smart er weerom niet bij. Wel dat hij een ‘unieke stijl’ heeft. Het onderstel wordt net als voor de Volvo EX30 en Zeekr X gewoon bij moederhuis Geely uit het schab gehaald. Daarin past een accu een van 66 kWh voor een rijbereik van maximaal 455km met ondersteuning voor snelladen tot 150kW.

Andere zaken die je moet weten? Wel… volgens Smart zijn de schermen aan boord héél belangrijk. We spreken over een instrumentarium van 9,2”, een head-up-display van 10” en een infotainmentscherm van 12,8”.

Koop online en ga op onderhoud... tja, waar?

Eind 2023 wordt de nieuwe Smart beschikbaar op de meeste markten. Naar dealers moet je daar trouwens niet zoeken. Merken van vandaag halen daar hun neus voor op. Er komen hooguit enkele shops. En onderhoud? Bij een Volvo-dealer vermoeden we.