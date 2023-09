Met 7 zitplaatsen: Renault Kangoo gaat ‘grand’

Door: BV

Renault stelt de mobiliteitsbeurs van München een grotere versie van de in 2020 voorgestelde Kangoo voor. Die is 42,5 centimeter langer en krijgt een extra zetelrij. De totale lengte bedraagt 4,91 meter. Er is plaats voor zeven inzittenden en nog altijd 500 liter bagage.

Echte zevenzitter

De Grand Kangoo profileert zich als een echte zevenzitter. De twee extra zetels zijn er niet louter voor kinderen, belooft Renault. Op de derde zitrij is nog steeds 16,4cm knieruimte. De zitplaatsen op de tweede en derde zitrij zijn niet alleen wegklapbaar en verschuifbaar (tweede zitrij), maar ook verwijderbaar. Dat levert 1.024 verschillende zetelcombinaties op. Eén daarvan levert het maximale laadvolume van 3.750 liter op. Daarvoor moet je trouwens ook de passagiersstoel vooraan wegklappen. Je krijgt dan overigens ook een laadlengte van 3,11 meter. Het interieur biedt ook nog plaats aan 58 liter bergruimte.

Om de toegang tot de derde zetelrij te verbeteren, waarvoor je je voorbij klapzetels moet wurmen, zijn de zijdelingse schuifdeuren fors gegroeid. Bij de gewone Kangoo zijn die 65cm breed, bij deze Grand Kangoo is dat 83cm.

Benzine, diesel en elektrisch

Onder de kap vind je zowel een 130pk sterke benzine (met handgeschakelde zesbak of zeventrapsautomaat) als een diesel met 95pk (alleen handbak). En er is een elektrische variant met een accu van 45kWh en 122pk.