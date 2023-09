Met of zonder stekker: nieuwe Peugeot 3008 wil vooral anders zijn

Door: RVDB

Ooit gehoord van een ‘next-level elektrische fastback-SUV’? Wij ook niet, maar zo omschrijft Peugeot zijn nieuwe E-3008. De opvolger van de populaire 3008 verschijnt eerst in een 100 procent elektrische versie, op een gloednieuw Stellantis-platform nota bene. En het blijft niet bij de elektrische 3008.

Peugeot wil van alle ‘massamerken’ het grootste elektrische gamma aanbieden tegen 2025. De nieuwe E-3008 past binnen dat plaatje. Een fastback-SUV dus, wat vooral blijkt uit zijn aerodynamische vorm met achteraan onder meer een ‘zwevende’ spoiler. Met zijn lengte van 4,54 meter, breedte van 1,89 meter en hoogte van 1,64 meter is de E-3008 in alle richtingen iets groter dan de nieuwe Renault Scénic E-Tech electric, die ongetwijfeld een van zijn grootste concurrenten wordt bij de SUV’s in het C-segment. Peugeot belooft ook een zeer kleine draaicirkel (10,6 meter).

Gebogen scherm

De compacte koplampen – altijd met led-technologie – zitten in een slanke strip die de hele voorkant omhult. De achterkant krijgt extra allure dankzij de lichtsignatuur met drie klauwen, op de GT-versies uitgevoerd in 3D. In het interieur debuteert de zogenaamde Panoramic i-Cockpit. Die heeft nog altijd een compact stuurwiel, maar ook een lichtjes gebogen breed scherm van 21 duim. In het centrale deel van het dashboard zitten i-Toggles. Dat is Peugeot-taal voor aanraakgevoelige knoppen die je zelf kunt programmeren.

Nieuw platform

Interessant is ook het platform waarop deze E-3008 staat, want dat is helemaal nieuw voor de Stellantis-groep en zal ongetwijfeld nog op veel modellen terugkeren. Het zogenaamde STLA Medium-platform biedt plaats aan een batterij met hoge energiedichtheid van maximaal 98 kWh. Volgens Peugeot haalt de E-3008 hiermee het beste rijbereik in zijn segment (als we uiteraard alle modellen met verbrandingsmotor vergeten), tot wel 700 km.

Er staan drie varianten op het programma: Single Motor (210 pk, 73 kWh-batterij en 525 km), Dual Motor met vierwielaandrijving (320 pk, 73 kWh en 525 km) en Long Range (230 pk, 98 kWh en 700 km). De laadpoort zit links achteraan. Een driefasige boordlader van 11 kW is standaard, in optie kan dit 22 kW worden.

Niet alleen elektrisch

Peugeot presenteert de nieuwe 3008 eerst in zijn elektrische versie en die kun je over enkele weken al bestellen, maar er is nog meer nieuws op komst. Op termijn volgen hybride en plug-inhybride versies, al is het nog even wachten op meer details. Net als bij het huidige model krijgt de 3008 een grote broer in de vorm van de nieuwe 5008, voor het geval de ‘fastback-SUV’ niet ruim genoeg is. Begin 2024 geeft Peugeot meer informatie over de nieuwe E-5008. Tegen dan – in februari 2024 om precies te zijn – komt de E-3008 effectief op de markt.