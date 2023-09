Zware (elektrische) auto’s maken verkeer onveiliger

Door: RVDB

Verkeersinstituut Vias onderzocht welke kenmerken van een auto de ernst van verwondingen bij een ongeval beïnvloeden. Het rapport is vooral negatief voor zware SUV’s met veel vermogen, precies het type auto dat door de gedwongen elektrificatie populairder wordt.

De transitie naar elektrische auto’s veroorzaakt een toename van zware auto’s in het verkeer. Het batterijpakket maakt een auto al snel enkele honderden kilo’s zwaarder. Tegelijk zijn veel elektrische auto’s vandaag SUV’s, een koetswerktype dat zich goed leent tot de integratie van een batterijpakket. Op veiligheidsvlak lijkt dat niet zo’n slimme keuze, toch niet voor de andere weggebruikers. Vias analyseerde letselongevallen tussen 2017 en 2021. In totaal waren daarbij 300.000 auto-inzittenden en kwetsbare weggebruikers betrokken. Hoewel het onderzoek niet focust op elektrische wagens, spreken de conclusies voor zich.

In een botsing tussen twee wagens waarbij de ene minstens dubbel zo zwaar is als de andere, lopen de inzittenden van de lichte wagen drie keer meer kans op ernstige verwondingen dan wanneer de wagens evenveel zouden wegen. Een fietser of voetganger die aangereden wordt door een wagen waarvan de motorkap 10 cm hoger is dan gemiddeld, loopt 30 procent meer kans op dodelijke verwondingen. Vias schuift vijf factoren naar voren die een grote invloed hebben op de veiligheid.

Gewicht

Per 300 kg dat een wagen zwaarder wordt, stijgt de kans op dodelijke verwondingen met 30 procent voor kwetsbare weggebruikers als ze aangereden worden. Meer gewicht is zowel positief als negatief. Als een wagen van bijvoorbeeld 1.600 kg botst met een wagen van 1.300 kg dan is het risico op dodelijke verwondingen 50 procent lager voor de inzittenden van de zwaarste wagen, maar tegelijk 80 procent hoger voor de inzittenden van de lichtste wagen.

Vermogen

Elektrische wagens hebben doorgaans meer vermogen om hun extra gewicht te compenseren. Grote vermogensverschillen hebben een negatief effect. De inzittenden van een wagen die 50 kW krachtiger is dan een andere wagen in een botsing lopen 65 procent minder risico om te overlijden dan de inzittenden van de andere wagen. Daarentegen hebben de inzittenden van een wagen 125 procent meer kans om te sterven wanneer ze aangereden worden door een wagen die 50 kW meer vermogen levert dan hun wagen.

Motorkaphoogte

Het risico op dodelijke verwondingen voor kwetsbare weggebruikers stijgt bij een hogere motorkap. Zo is het risico om te sterven volgens Vias 30 procent groter voor fietsers of voetgangers wanneer ze aangereden worden door een wagen met een motorkaphoogte van 90 cm, dan wanneer de motorkap 10 cm lager is.

Pick-up

Vias schetst een weinig positief beeld van pick-ups. Het risico op ernstige verwondingen daalt met 65 procent voor de inzittenden van een pick-up, maar stijgt met 50 procent voor de inzittenden van een wagen die botst met een pick-up. Wanneer een fietser of voetganger wordt aangereden door een pick-up dan verdubbelt de kans (+90 procent) op ernstige verwondingen en verdriedubbelt (+200 procent) de kans op dodelijke verwondingen.

SUV

Ook een botsing met een SUV vermijd je beter. Het risico op ernstige verwondingen vermindert met 25 procent voor de inzittenden van een SUV en stijgt met 20 procent voor de inzittenden van een personenwagen die een ongeval heeft met een SUV. Het begrip ‘SUV’ is natuurlijk erg ruim: een Renault Captur heeft ongetwijfeld niet dezelfde impact als een Mercedes G-Klasse.

Evolutie

Vias ziet grote verschillen naargelang de leeftijd van de auto. In vergelijking met een jonge wagen (0-3 jaar) stijgt het risico op ernstige verwondingen voor inzittenden met 60 procent bij auto’s die twaalf jaar of ouder zijn.

De laatste twintig jaar zijn de autokenmerken gunstig geëvolueerd voor de auto-inzittenden en minder gunstig voor de ‘opponenten’. Het gewicht van personenwagens is met bijna 30 procent gestegen op twintig jaar tijd (van 1.186 kg in 2000 naar 1.521 kg en 2021). En dat zal er door de elektrificatie de komende jaren niet op verbeteren. Het vermogen van personenwagens is in diezelfde periode 60 procent toegenomen, van 65 naar 103 kW. Tot slot is de motorkaphoogte met 15 procent gestegen, van 73 naar 83 cm.