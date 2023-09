Nieuwe bestuurders moeten bewijzen dat ze gps kunnen gebruiken

Door: RVDB

Het valt moeilijk te geloven, maar het is vandaag perfect mogelijk om je autorijbewijs te behalen zonder dat je een gps kunt bedienen. Alsof we nog altijd in het tijdperk van de wegenatlassen en Michelin-kaarten leven. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) grijpt in.

Vanaf 1 oktober 2023 moeten kandidaat-bestuurders voor een rijbewijs B aantonen dat ze overweg kunnen met een navigatietoestel. Vandaag wordt dat tijdens de meeste praktijkexamens niet getest. Het praktijkexamen bevat weliswaar een proef ‘zelfstandig rijden’ waarbij je als examinant tien tot vijftien minuten vrij rondrijdt, maar heb je de keuze en kun je ook op basis van de verkeersborden de weg zoeken. De meeste kandidaat-bestuurders laten de gps links liggen, want die bemoeilijkt de rit blijkbaar. Dat is uiteraard geen correcte weergave van het reële verkeer. Wie gebruikt vandaag nooit een gps in de auto?

Eerst studie nodig

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) past het systeem aan: gps-gebruik wordt een verplicht onderdeel van het praktisch rijexamen. Om tot dit ogenschijnlijk evidente besef te komen, was wel een studie van de Universiteit Hasselt (IMOB) nodig. “Die toonde het belang aan om tijdens het rijexamen te testen of kandidaat-bestuurders vlot en correct met de gps kunnen omgaan, aangezien de kans zeer reëel is dat bestuurders na het behalen van hun rijbewijs regelmatig met een gps naar hun bestemming zullen rijden”, aldus de minister. Uit deze studie, waarvan de resultaten vorig jaar gepubliceerd werden, bleek ook dat de meeste examinatoren tegen het huidige systeem zijn waarbij de kandidaat-bestuurders zonder gps mogen rijden.

Welk toestel?

Wat je als kandidaat-bestuurder vanaf oktober wel nog zelf mag kiezen, is welk soort gps je gebruikt tijdens het onderdeel ‘zelfstandig rijden’. Dat mag je eigen specifieke gps-toestel zijn, maar evengoed je (veilig bevestigde) smartphone met een navigatietool zoals Google Maps of Waze. Voorwaarde is wel dat de examinator de instructies duidelijk kan horen in het Nederlands. Op die manier kan de examinator controleren of je het navigatietoestel vlot kunt bedienen en zelfstandig kunt beslissen.