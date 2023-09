Volkswagen schrapt 300 jobs in fabriek elektrische auto’s wegens dalende vraag

Door: BV

Deze zomer kondigde Volkswagen een tijdelijke productieverlaging aan in z’n fabriek voor elektrische auto’s in het Duitse Zwickau. Nu lijkt die lagere productiecadans definitief te worden. 269 tijdelijke contracten in de fabriek die onder meer de elektrische VW ID.3 bouwt, worden niet verlengd. Bovendien worden er bij nog eens 2.000 jobs extra vraagtekens geplaatst.

Deze zes auto’s bouwt Volkswagen momenteel in Zwickau - Volkswagen ID.3

- Volkswagen ID.4

- Volkswagen ID.5

- Cupra Born

- Audi Q4 e-tron

- Audi Q4 e-tron Sportback

Geen vraag zonder gunstmaatregelen

Volgens de constructeur is de ingreep het gevolg van een gedaalde vraag naar elektrische auto’s in Duitsland. Overheden beginnen stilaan de subsidies voor elektrische auto’s in te perken of af te bouwen. In Duitsland heeft dat ervoor gezorgd dat de vraag naar e-auto’s er ineen stuikte. Op één maand zakte de vraag met zeventig procent. Het effect zou tijdelijk kunnen zijn, nadat het aangekondigde einde van enkele gunstmaatregelen aldaar (vooral in de bedrijfsfiscaliteit) er eerst voor toegenomen vraag zorgde.

Volkswagen wijdt de beslissing in een mededeling aan de ‘huidige marktomstandigheden’, maar herhaalt nog steeds achter de omschakeling naar elektrisch autorijden te staan.