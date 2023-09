Nieuwe Volkswagen Tiguan: dit moet je weten

Door: BV

De Tiguan is de populairste nieuwe Volkswagen van vandaag. De afgelopen twee jaar zijn er 1,2 miljoen van gebouwd. Sinds de landering van de eerste generatie in 2007 zijn dat er 7,5 miljoen. Compacte SUVs gaan nog steeds als zoete koek. Niet alleen bij ons, maar zowat overal ter wereld. Nu presenteren de Duitsers een nieuwe, derde generatie. Die moet voortbouwen op dat succes.

Juist genoeg veranderen

Als je een succesrecept hebt is de truc bij een nieuw model om net genoeg te veranderen. Je wil immers die miljoenen bestaande klanten wel aansporen om een nieuw model te kopen, maar liever ook weer niet zoveel veranderen dat de oorspronkelijke aantrekkingskracht wordt ondermijnd. Volkswagen kan dat als de beste. En je ziet het ook hier weer: afmetingen worden bijvoorbeeld amper gewijzigd. Zat duidelijk goed. In de lengte komt er amper 3 centimeter bij. In de hoogte 4 millimeter. Breedte en wielbasis blijven ongewijzigd. Aan de binnenkant komt er een centimeter hoofdruimte bij. Da’s alles. En in de meeste versies wordt de koffer wat groter: plus 37 liter, op een totaal van 652 liter (gemeten tot aan de bovenkant van de rugleuning van de achterbank).

Het lijnenspel tapt uit het vaatje van elektrische VW’s

Binnen de gekende afmetingen worden wel een paar nieuwe stijlkeuzes gemaakt. Zo heeft het model duidelijk meer rondingen. Voor- en achteraan zitten lichtlijnen en ook de lichtunits zijn wat boller vormgegeven. Het doet allemaal wat denken aan de stijl van de elektrische cross-overs van het merk. Reken er nu al maar op dat dat bij een volgende facelift, over een jaar of vier, weer allemaal wat strakker wordt. Volkswagen stapt namelijk alweer af van de stijl van die ID-modellen. Mensen vinden het gewoon niet mooi.

De roep om de terugkeer van echte knoppen, eerder dan alleen maar een scherm en een paar aanraakgevoelige oppervlakken, negeert het merk. Maar op dat grotere centrale scherm zijn een paar functies die voorheen in menu’s verstopt zaten, nu permanent toegankelijk. En ook aan de materiaalkeuze is gewerkt, belooft VW. Daar wat de jongste jaren fors op bespaard en het leverde veel kritiek op.

4x4 alleen met topmotoren

De Tiguan maakt gebruik van dezelfde MGQ-Evo-structuur als de nieuwe Passat (voortaan alleen og als break). De lijst met motoren (een 1.5l en 2.0 TSI en een 2.0 TDI) komt dan ook meteen bekend voor. Net als een mild-hybrid die bovenstaande vijftienhonderd combineert met een 48v elektrisch systeem dat vaker - soms zelfs bij het aanhouden van een constante snelheid - de brandstofmotor moet kunnen uitschakelen. Een stekkerhybride is er ook, met een lithium-ion-batterij die nu bijna 20 kWh groot is en de Tiguan tussen laadbeurten 100km ver moet kunnen brengen. Alle hybrides zijn voorwielaangedreven. Vierwielaandrijving is beschikbaar op de krachtigste brandstofmotoren en net als bij de Passat is de handbak ook hier verdwenen. Elke Tiguan heeft een automaat.

Wanneer komt de nieuwe Volkswagen Tiguan?

De prijs is nog niet bekend, maar hou er rekening mee dat de nieuwe generatie wat duurder wordt. Dat is eigenlijk altijd het geval. En waneer hij bij de dealer is? Dat is iets voor het eerste kwartaal van volgend jaar…