BMW stopt verkoop van alle motorfietsen, behalve één

Door: BV

Omwille van een probleem met de uitlaatgasbehandeling ziet BMW zich verplicht om de verkoop van alle nieuwe én occasie motorfietsen in Noord-Amerika tijdelijk stop te zetten.

Alleen nog een elektrische scooter

BMW ontdekte een probleem met z’n motorfietsen op benzine. Het beslist daarom om in Noord-Amerika, waar andere uitstootnormen gelden dan bij ons, de verkoop van zowel nieuwe als tweedehands motorfietsen vrijwillig en tijdelijk te staken. Een onderdeel dat invloed heeft op de samenstelling van de uitlaatgassen is volgens BMW niet goed. Daardoor is het aanbod van BMW tijdelijk beperkt tot slechts één enkel model: alleen de elektrische CE 04 (foto) is er nog leverbaar.

Geen gevolgen voor veiligheid

‘Het probleem heeft betrekking op de uitstoot van de motoren in kwestie en er is geen veiligheidsrisico’, zo luidt een verklaring van de fabrikant. Eigenaars mogen hun motorfietsen dus gewoon blijven gebruiken.

Het ziet er voorlopig naar uit dat het om een eerlijke fout gaat en dat er geen sprake is van kwaad opzet, zoals dat bij het dieselgateschandaal van Volkswagen wel het geval was.