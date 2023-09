Batterijen elektrische auto’s verliezen tot 8% per jaar zegt onderzoek

Door: BV

De elektrische auto is nog relatief nieuwe technologie die zich bovendien in sneltempo ontwikkelt. Dat betekent dat de consument nog niet vertrouwd is met de eigenschappen van deze producten. In veel gevallen tasten ook de fabrikanten zelf nog af hoe hun modellen zich mettertijd gedragen. Vooral voor de batterij van de elektrische auto is dat het geval. En volgens onderzoek van Thomas More Hogeschool is die bezorgdheid terecht: batterijen van elektrische auto’s kunnen tot wel acht procent per jaar achteruit gaan.

Als de batterij slecht is, is je occasie EV verloren...

De accu is de grootste, zwaarste én duurste component van een elektrische auto. Hij is zo duur dat een verplichte vervanging vaak neerkomt op een economisch verlies van de auto. Naarmate de populariteit van de elektrische auto toeneemt en meer van dergelijke voertuigen beschikbaar worden op de tweedehandsmarkt, stijgt ook de noodzaak om de levensduur van batterijen en hun problemen in kaart te brengen. Thomas More deed daarom onderzoek naar de gezondheidstoestand van het elektrische wagenpark. Het controleerde steeds met dezelfde methode de degradatie van de accu van een groot aantal elektrische auto’s. Daaruit komen grote verschillen naar voren.

Van een heel aantal accu’s van elektrische auto’s is bekend dat hun achteruitgang veel minder erg is dan soms wordt aangenomen. Hooguit een procent per jaar, zeg maar. Maar het Belgische onderzoek brengt toch ook probleemgevallen aan het licht. De hogeschool waarschuwt dat sommige batterijen tot wel 8 procent per jaar aan capaciteit kunnen inboeten. Een gigantisch percentage dat onmiskenbaar invloed heeft op de levensduur en de waarde van het voertuig in kwestie.

Gezondheidstoestand batterij cruciaal

Wie een occasie elektrische auto koopt, moet dan ook zo goed mogelijk geïnformeerd zijn over de staat van de accu. Iets wat lang niet altijd voor de hand ligt - automerken houden gegevens over de capaciteit en gezondsheidstoestand van de batterij vaak verborgen of gebruiken moeilijk verifieerbare methodes. De onderzoekers pleiten dan ook voor de introductie van een transparant systeem dat effectieve informatie geeft over de gezondheidstoestand van een batterij. In de conclusies schuilt ook impliciet de aanbeveling om geen tweedehandse elektrische auto te kopen zonder goed kennis van de staat van de batterij.