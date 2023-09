Premie van 5000 euro moet elektrische auto redden

Door: BV

Wie in 2024 als particulier een elektrische auto koopt, krijgt 5.000 euro. Maakt deze premie elektrische auto’s eindelijk populairder bij particulieren? Mobiliteitsminister Lydia Peeters gelooft van wel.

Particulieren kopen (bijna) geen elektrische auto’s. Dat is vandaag de realiteit. Ruim 90 procent van de nieuwe elektrische auto’s in ons land (ingeschreven in de eerste helft van 2023) is een bedrijfswagen en dat hoeft niet te verbazen. Uit diverse onderzoeken is al gebleken dat de particulier de elektrische auto simpelweg te duur vindt. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) komt nu met een premie op de proppen, meldt De Tijd. Opnieuw, want zo’n premie was er ook al in 2016 maar werd afgevoerd wegens geen succes.

Wie krijgt de premie?

De premie is uiteraard niet bedoeld voor bedrijven. Zij genieten al van 100 procent aftrekbaarheid voor elektrische bedrijfswagens. De doelgroep bestaat uit particulieren, maar ook vzw’s en aanbieders van deelwagens maken er aanspraak op. Het systeem start in 2024, waardoor veel geïnteresseerden hun aankoopbeslissing wellicht zullen uitstellen tot dan. Of misschien wel hun pas bestelde elektrische auto willen annuleren. 5.000 euro is immers een smak geld.

Hoeveel bedraagt de premie?

Die 5.000 euro is het maximumbedrag voor een nieuwe elektrische auto en krijg je alleen in 2024. In 2025 wordt dat 4.000 euro en in 2026 nog maar 3.000 euro. Dat zijn de bedragen voor nieuwe auto’s, maar ook voor een elektrische tweedehandsauto krijg je ondersteuning: 3.000 euro in 2024, 2.500 euro in 2025 en 2.000 euro in 2026. En voor wie hoopt te profiteren van het systeem: het is niet toegelaten om je wagen binnen de drie jaar na de ontvangst van de premie te verkopen.

Welke modellen?

Nog een belangrijke voorwaarde is dat de prijs hoogstens 40.000 euro inclusief btw mag bedragen. Kwestie van geen dure Porsche Taycan of Tesla Model S te sponsoren. Vandaag komen al tientallen automodellen in aanmerking voor de premie. En daar zitten best leuke modellen tussen, denk maar aan de Fiat 500e, Jeep Avenger of Volvo EX30. Een Dacia Spring kost dankzij de premie nog maar 15.990 euro.

Wellicht zullen enkele constructeurs hun prijzen ‘strategisch’ laten zakken tot onder 40.000 euro om extra klanten te overtuigen. Of de particulier met een premie van 5.000 euro ook echt overtuigd kan worden, valt nog af te wachten. Auto’s met verbrandingsmotor blijven immers nog een pak goedkoper.