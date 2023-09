Volvo bouwt in 2024 laatste dieselmotor

Door: BV

Tegengestelde signalen uit de autowereld. Terwijl je bij Volkswagen hoort dat de productie van elektrische auto’s moet worden vertraagd wegens een tegenvallende vraag, kondigt Volvo aan dat het vroeger dan verwacht - al begin volgend jaar - zijn laatste dieselwagen zal bouwen. De beslissing is opmerkelijk omdat de diesel tot voor kort - nog in 2019 - de best verkochte aandrijfvorm van het merk in Europa was.

Geen investeringen in brandstofmotoren meer, maar…

Volvo besliste vorig jaar al om geen nieuwe verbrandingsmotoren meer te ontwikkelen. Een beslissing die je overigens met een korrel zout moet nemen. Moederhuis Geely - de Chinese eigenaar van Volvo - kondigde immers een samenwerkingsovereenkomst aan met Renault precies voor… de ontwikkeling van nieuwe brandstofmotoren.

In Göteborg werd beslist om vol in te zetten op elektrificatie. Dat spoort mooi met de Chinese dominantie in die aandrijfvorm. Topman Jim Rowan noemde de elektrische aandrijflijnen ‘superieur’ omdat ze minder geluid en minder vibraties opwekken, goedkoper zijn in onderhuid en geen uitstoot genereren. Dat ze intensief gebruik maken van zeldzame materialen, een economische afhankelijkheid van China inhouden, alleen zinvol zijn bij een CO2-arme elektriciteitsproductie en erg zware auto’s opleveren, zegde hij er niet bij.

Klimaatneutraal tegen 2040

Volvo wil tegen 2030 alleen nog volledig elektrische auto’s bouwen en tegen 2040 klimaatneutraal zijn. Het bedrijf schuwt straffe uitspraken en voorspellingen niet. Eerder al zegde Volvo dat z’n auto’s tegen het einde van het vorige decennium helemaal autonoom zouden rijden. En het beweerde dat hun auto’s zo slim en veilig zouden zijn dat er géén enkel verkeersslachtoffer meer zou vallen in een Volvo. Dat zou realiteit zijn, ten laatste in… 2020.