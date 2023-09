Gijzelt China straks de Europese automarkt? EU wil maatregelen

Door: BV

Kenners voorspellen het al jaren: Chinese auto’s zullen de Europese markt overspoelen. Toch speelden Chinese automerken de afgelopen jaren slechts een rol in de marge. Tot nu, want uit de verkoopsaantallen blijkt niet alleen dat steeds meer Chinese automerken in Europa op de markt komen - ze groeien ook fors. Op twee jaar tijd is er sprake van een verdrievoudiging van de import uit China. Intussen worden geruchten dat de concurrentie niet steeds eerlijk verloopt ook steeds luider. Europa onderzoekt.

Europa stelt zich bloot aan economische chantage

Op de IAA in München - de opvolger van het Autosalon van Frankfurt - was het vorige maand al pijnlijk duidelijk: de Chinezen trekken de hele autosector naar zich toe. Een paar Duitse en Europese merken pakten nog wel fors uit met nieuwe producten, maar het was vooral de overweldigende aanwezigheid van Chinese automerken én toeleveranciers die er opviel. Zowel bij BMW als Stellantis werd nog maar eens herhaald dat de verplichte elektrificatie economisch nefast zal zijn. BMW-topman Oliver Zipse zegde zelfs onomwonden “dat Europa zich blootstelt aan economische chantage”. Binnen Europa begint er stilaan oor te zijn naar die verzuchtingen.

De Europese autosector offerde reeds honderdduizenden jobs aan de elektrificatie en komt tegelijk onder steeds grotere Chinese druk. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde deze maand een onderzoek aan naar wat je moet omschrijven als ‘oneerlijke handelspraktijken’ van China. Dat zou z’n auto-industrie fors subsidiëren waardoor Chinese automerken producten goedkoper op de markt kunnen brengen dan hun Europese tegenhangers. China reageerde al ‘geprikkeld’ op voorstellen om zowel te kijken hoe CO2-neutraal accupakketten (de Chinese elektriciteitsproductie is notoir CO2-intensief) worden gebouwd. Ook een voorzet om Chinese elektrische auto’s extra te belasten valt niet in goede aarde. Maar het duurt nog meer dan een jaar eer de logge Europese bureaucratie in staat zal zijn om te reageren.

Europese reactie wordt te weinig, te laat

Intussen zoekt China niet alleen naarstig naar achterpoortjes. De trage reactie van Europa geeft Chinese automerken in tussentijd de kans een bruggenhoofd op Europese bodem veroveren. Uit cijfers van de Europese Douane blijkt dat de invoer van auto’s met ‘nieuwe aandrijfvormen (dat zijn zowel hybrides als elektrische auto’s) tijdens de eerste zeven maanden van 2023 met een indrukwekkende 112 procent toenam tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Meer dan een verdubbeling. Ten aanzien van 2021 is het aantal zelfs bijna verviervoudigd: plus 361 procent. China probeert zo veel auto’s naar Europa te vervoeren dat er een tekort aan autoschepen is ontstaan. Veel overzees geproduceerde automodellen (ook van Europese automerken) geraken daardoor steeds moeilijker op ons oude continent.

Welke Chinese automerken zijn populair?

De winnaars onder de Chinese merken zijn vooral MG, BYD en Polestar. Dat laatste zag z’n afzet in augustus met 250 procent toenemen. Maar ook Lotus (net als Volvo in handen van Geely), Ora, Great Wall, Nio en Xpeng lieten gelijkaardige cijfers optekenen. De MG4 - een elektrische hatchback - wist zelfs de top 40 van best verkochte auto’s binnen te dringen.