Forthing Evo: ruime en betaalbare Chinees met benzinemotor of elektrisch met de grootste batterij in z’n prijsklasse

Door: BV

OneAutomotive, de Belgische invoerder die zich specialiseert in Chinese automerken, introduceert een nieuwe ruime crossover op de Belgische markt: de Forthing EVO. Die zal te koop worden aangeboden met zowel een benzinemotor als een elektrische aandrijflijn. het is het tweede model van het merk. Eerder kwam er met U-Tour al een monovolume van op de markt.

Nieuwe Chinese SUV op de Belgische markt

Hij is best uit de kluiten gewassen, die Evo. 4,85 meter lang met een wielbasis van 2,9 meter en een hoogte van dik 1,7 meter. De hoofdontwerper van deze Forthing was eerder aan de slag bij Mercedes en Volvo, maar tekende hier een wulpsere lijn. De voorzijde wordt gedomineerd door een grote grille geflankeerd door opvallende koplampen. Achteraan trekt het model eveneens de dynamische kaart - de kofferklep loopt wat schuiner af en de benzineversie krijgt zowaar vier uitlaten.

Het interieur wil in de eerste plaats gerieflijk zijn. Er zijn bergvakjes alom. De koffer is 390 liter groot en als je de achterbank platlegt stijgt dat in één klap naar 1960 liter. Het eerste cijfer is wat aan de magere kant, het tweede is erg respectabel. Het dashboard krijgt bolle lijnen en een brede cluster met twee digitale schermen. Toch is het vooral met de uitrusting dat de Chinezen het verschil willen maken. Er is maar één afwerkingsversie en die heeft meteen snufjes als verwarmde en geventileerde zetels. Zelfs de armsteun is geventileerd. Je moet zelfs niet bijbetalen voor metaalkleur.

Vier uitlaten, maar een klein motortje

Onder de kap is de Forthing Evo toch wat bescheidener dan z’n collectie uitlaatpijpen laat vermoeden. Voor de aandrijving zorgt een nieuwe 1,5l grote viercilinder benzinemotor van Mitsubishi die 177pk opwekt en die altijd wordt gecombineerd met een zeventrapsautomaat. Maar deze Forthing is best een zware jongen: zelfs de benzineversie weegt al op een haar na 1,8 ton (!!). Dat heeft zo te zien wel wat gevolgen voor het officiële verbruikscijfer (WLTP): 7,58l/100km. Er is trouwens ook een versie leverbaar die naast de brandstoftank van 55 liter ook nog een 54 liter grote LPG-tank aan boord heeft. Rijden op LPG is ondanks een wat hoger verbruik goedkoper en omdat je de twee benzinetanken kan opgebruiken krijg je een uitzonderlijk groot rijbereik. De benzineversie is er vanaf 31.490 euro.

De elektrische versie is een compleet andere auto

De elektrische variant die als Evo BEV in de catalogus verschijnt, heeft aan de binnen- en buitenkant een grotendeels gelijkaardig lijnenspel. Min de vier uitlaten en de grote gapende grille, natuurlijk. Maar vergis je niet - het gaat eigenlijk om een compleet andere auto. 25 centimeter korter, 4 centimeter smaller en een paar centimeter lager dan de versie hierboven. Verwarrend, die naamgeving. De prijs is dat niet: 39.995 euro - er is weerom slechts één versie. Die prijs is voldoende scherp om straks in aanmerking te komen voor de Vlaamse aankooppremie voor particulieren (tot 5.000 euro). Voor z’n prijs pakt hij in elk geval uit met een opvallend grote batterij van 85,9 kWh. Goed voor ‘meer dan 500km’ rijbereik. De accu aan een gewoon stopcontact opladen duurt 15 uur.

Beide modellen zijn volgens de invoerder meteen leverbaar. In België zijn er momenteel 23 verkoopspunten voor Forthing.