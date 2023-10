Nieuwe protestmeeting moet de oldtimer in Vlaanderen redden

Door: BV

Op 15 oktober organiseert actiegroep Red de Oldtimer inmiddels al voor de vierde keer ‘de Dag van de Oldtimer’. Inmiddels eigenlijk jaarlijkse traditie. De organisatie wil op die manier het lot van de oldtimer en zijn bezitter in de aandacht houden. Die komt er in Vlaanderen de jongste tijd maar bekaaid vanaf.

Ditmaal zullen naar verwachting (bij gunstig weer) andermaal meer dan 1.000 oldtimerbezitters samenkomen. Dat maakt de protestmeeting tot het grootste oldtimerevenement van het land. Na twee edities in het Waasland en één in Genk, wordt ditmaal verzamelen geblazen in Roeselare. Alle oldtimers vanaf 30 jaar zijn er welkom, ongeacht hun waarde. Auto’s, maar ook vrachtwagens, bussen, tractoren, motoren… want, zo zegt de organisatie, “elke oldtimer telt”.

De oldtimerbezitter wordt geviseerd

De belangengroep heeft een goed gevulde agenda. Problemen met de oldtimerkeuring, de door Matthias Diependaele (N-VA) doorgevoerde forse verhoging van de rijtaks, en het lot van oldtimerbezitters in lage-emissiezones. “Ditmaal leggen we nog eens extra de nadruk op de uniforme regeling voor oldtimers in lage-emissiezones”, zegt Jens Anno van de actiegroep. “Die werd opgenomen in het regeringsakkoord, maar het bevoegde kabinet (van Zuhal Demir, N-VA, nvdr) voert dat niet uit. Een regeling die identiek is aan die van Brussel - een onbeperkte toegang voor oldtimers met een O-nummerplaat van meer dan 30 jaar oud - ligt voor de hand, maar terwijl belastingverhogingen en moeilijke keuringsregelingen wél goedgekeurd geraken, blijkt deze belangrijke vereenvoudiging van de praktische regeling niet te kunnen. Er was nochtans een politiek akkoord over.”

Festivalsfeer

De poorten voor het evenement zullen openen om 11u aan de Bruanebrug in Roeselare. In de loop van de dag voorziet de organisatie muziek, catering en gastsprekers - onder meer over synthetische brandstoffen. Om 18u wordt de samenkomst afgeblazen. De toegangsprijs beloopt 5 euro per persoon.