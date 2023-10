Jaguar ‘viert’ einde van verbrandingsmotor

Door: RVDB

Wie nog een nieuwe Jaguar met verbrandingsmotor wil, moet zich reppen. Het Britse luxemerk heeft zijn laatste benzinemodel van de F-Type voorgesteld en trekt er volgend jaar de stekker uit. De toekomst is – je raadt het al – volledig elektrisch.

Bij Jaguar is het al een tijdje windstil op het vlak van nieuwe modellen. Momenteel laten de elektrische I-Pace en de plug-inhybrides van de E-Pace en F-Pace het licht van de showrooms branden. En natuurlijk heeft het merk nog de iconische F-Type sportwagen in huis, maar dat verhaal is bijna uitverteld. Als afsluiter Jaguar presenteert nu een speciale reeks van de F-Type, de ZP Edition.

Niemand is blij

“In 2024 viert Jaguar het einde van zijn sportwagenlijn met verbrandingsmotoren met een exclusieve F-Type in een gelimiteerde oplage”, zo meldt de Britse sportwagenbouwer. ‘Viert’ is hier wellicht een ongelukkige woordkeuze, want we kunnen ons moeilijk voorstellen dat iemand blij is met het einde van zo’n bejubeld en uitzonderlijk model, dat intussen al meer dan tien jaar het straatbeeld siert. Dit is het laatste hoofdstuk van meer dan 75 jaar Jaguar-sportwagens met een verbrandingsmotor.

ZP Edition

Nu komt er dus een nog een beperkte serie van de F-Type coupé en roadster. In het laatste productiejaar (2024) bouwt Jaguar in totaal 150 exemplaren van de ZP Edition. Onder de motorkap ligt de bekende 5.0 V8-compressormotor met 575 pk en voor de afwerking vormden de Jaguar E-type-racewagens uit de jaren zestig de inspiratiebron. Twee exclusieve kleuren (Oulton Blue en Crystel Grey), een contrasterend interieur, een andere wielafwerking, met de hand gelakte deurrondellen, een logo en een genummerd plaatje: dat is het in een notendop.

Wachten tot 2025

Op groot nieuws van Jaguar is het dus nog even wachten. De – nochtans elektrische – opvolger van de XJ werd geschrapt. Het merk is al enige tijd bezig met een nieuw elektrisch platform om vanaf 2025 een productoffensief te lanceren. Hierbij kiest Jaguar resoluut voor elektriciteit én exclusiviteit. De tijd dat Jaguar wilde wedijveren met ‘betaalbare’ premiummodellen van Audi, BMW en Mercedes ligt achter ons. “Jaguar begint aan de meest gedurfde transformatie in zijn bestaan, om vanaf 2025 een volledig elektrisch merk van moderne luxe te worden”, aldus managing director Rawdon Glover.