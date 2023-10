Deze motor zal het concept van elektrische auto's radicaal veranderen

Door: RVDB

Alle constructeurs zoeken momenteel manieren om elektrische auto’s meer rijbereik te geven en goedkoper te produceren. Soms is het interessant om te kijken naar ideeën uit het verleden. Zo komen Continental en DeepDrive nu op de proppen met elektromotoren aan de wielen.

Continental ken je natuurlijk van de banden maar is ook een belangrijke toeleverancier van onderdelen zoals remmen. DeepDrive is een start-up uit München gespecialiseerd in de ontwikkeling van elektromotoren. Zij bundelen nu hun krachten om een elektrische wielmotor te creëren die het concept van elektrische auto’s radicaal kan veranderen.

Hoe werkt het?

DeepDrive heeft een zogenaamde dual-rotor motor ontwikkeld en gepatenteerd die geschikt is als centrale aandrijving of als wielnaafaandrijving in productiewagens. Concreet gaat het om een elektrische wielmotor met geïntegreerde trommelrem. In een eerste fase wordt een hydraulische rem gebruikt. Maar de ingenieurs kijken al verder en willen in een tweede fase de hydraulische componenten achterwege laten. De combinatie elektromotor-rem moet op termijn leiden tot een module met ook een luchtvering, allemaal in een compacte unit direct aan het wiel.

Voor- en nadelen

Het idee heeft op papier heel wat voordelen. Zo kan er veel ruimte uitgespaard worden tegenover een klassieke elektrische auto met elektromotoren voorin of achterin. Aandrijfassen of een versnellingsbak worden overbodig. Op die manier vertrekken de ontwerpers van een quasi leeg blad en kunnen ze kleinere elektrische auto’s bedenken die toch ruim zijn. Naar verluidt zou het systeem met de wielmotoren heel wat extra rijbereik opleveren.

Toch zijn er ook uitdagingen. Trommelremmen zijn dan wel goedkoop, ze presteren op veel (zware) elektrische auto’s ondermaats. De remenergierecuperatie zal dus sterk voor de dag moeten komen om het beperkte remvermogen te compenseren. Ook wordt het niet-opgehangen gewicht verhoogd, wat ongetwijfeld gevolgen heeft voor het weggedrag van de auto. En of het systeem echt betaalbaar is, valt ook nog te bezien.

Ferdinand Porsche

Hebben Continental en DeepDrive hiermee het wiel opnieuw uitgevonden? Eigenlijk niet. Het idee van een wielmotor is namelijk bijna zo oud als de auto zelf. Al in 1900, op de Wereldtentoonstelling van Parijs, presenteerde niemand minder dan Ferdinand Porsche de hybride Lohner-Porsche met twee elektromotoren op de vooras. Of hoe een innovatie uit het verleden misschien wel de oplossing wordt voor de toekomst.

Continental en DeepDrive claimen dat hun systeem binnenkort geschikt is voor serieproductie, maar durven er nog geen concrete datum op te kleven. “We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van onze dual-rotor motor een revolutie betekent voor de elektrificatie van voertuigen”, zegt Felix Poernbacher, medeoprichter en managing director van DeepDrive. We zijn benieuwd…