Het kan wél: nieuwe elektrische Citroën kost 25.000 euro en rijdt 320km ver

Door: RVDB

Met de nieuwe ë-C3 wil Citroën elektrisch rijden toegankelijk maken voor een breed publiek. Die belofte hebben we al vaak gehoord in de autowereld, maar op papier oogt deze elektrische cross-over voor de stad interessant. Hij blijft zelfs ruim onder de 25.000 euro.

Ze zijn onbetaalbaar voor gewone mensen. Het is moeilijk om ze te gebruiken want je moet vaak opladen. Elektrische auto’s krijgen – vaak terecht – veel kritiek te verduren. Citroën wil dat je alles vergeet wat je al wist over elektrische auto’s en presenteert de ë-C3 als “de perfecte oplossing voor de problemen die mensen vandaag ondervinden”. In het B-segment is elektrisch rijden vandaag niet evident door het beperkte (en dure) aanbod. De ë-C3 hoopt dat te veranderen. Als basis dient het nieuwe Smart Car-platform van Stellantis, dat van in het begin ontworpen is voor elektrische auto’s ... maar ook geschikt is voor verbrandingsmotoren. Er komt dus ook een C3 op benzine.

Hoger

De C3, waarvan sinds 2002 5,6 miljoen stuks verkocht zijn wereldwijd, wordt in zijn vierde generatie wat meer cross-over dan vroeger. De ë-C3 is 4,01 m lang en blijft dus wel compact. “Hoewel hij qua lengte en breedte vergelijkbaar is met zijn voorganger, hebben we hem 100 mm hoger gemaakt, met als voordelen een grotere bodemvrijheid en een hogere zitpositie zodat bestuurders en passagiers zich comfortabeler voelen”, zegt Pierre Leclercq, de Belgische designbaas van Citroën. Leclercq tekende een nieuwe ontwerptaal, met ook een nieuw merklogo, zoals in 2022 getoond op het studiemodel Citroën Oli.

Ook het interieur is helemaal nieuw. Boven het compacte stuurwiel kijk je naar het ‘Citroën Head-Up Display’, dat informatie toont op een glanzend zwart deel tussen de bovenkant van het dashboard en de onderkant van de voorruit. In het midden staat (in de topversie Max) een aanraakscherm van 10,25 duim voor het infotainment. Op het basismodel (You) is het de bedoeling dat je de smartphonehouder gebruikt om via je eigen toestel met een app toegang te krijgen tot muziek, radio, oproepen en navigatie. Dit werkt met draadloze NFC-technologie (Near Field Communication).

320 km rijbereik

De elektromotor van de ë-C3 is 113 pk sterk. Het is geen sportieveling, met een verwachte topsnelheid van 135 km/u en 0 tot 100 km/u in 11 seconden. De ë-C3 zal het van andere troeven moeten hebben, zoals het comfort van de progressieve hydraulische veerpoten en de zachte zetels. En het rijbereik? Citroën belooft een WLTP-actieradius van 320 km met de LFP-batterij (lithium-ijzerfosfaat) van 44 kWh. Snelladen (gelijkstroom) kan tot 100 kW en dan geraakt hij in 26 minuten van 20 naar 80 procent.

Vaste prijs

De prijs is misschien wel het sterkste punt van deze ë-C3: in België vanaf 23.300 euro voor de basisversie You. Daarvoor krijg je onder meer het head-updisplay, parkeersensoren achteraan en manuele airco. Het gaat trouwens om een nettoprijs, wat betekent dat Citroën niet meer onderhandelt. De topversie Max krijgt extra’s zoals een tweekleurig koetswerk met contrasterend dak, decoratieve dakrails, 17-duimsvelgen, het kleurenaanraakscherm met 3D-navigatie en automatische airco.

Vind je deze ë-C3 nog te duur? In 2025 brengt Citroën een goedkopere versie met 200 km rijbereik op de markt voor 19.990 euro. Trek daar de Vlaamse premie voor elektrische auto’s af (5.000 euro in 2024, 4.000 euro in 2025) en elektrisch rijden wordt plots bereikbaarder voor veel particulieren.

“ elektrisch rijden wordt plots bereikbaarder voor veel particulieren. ”

De ë-C3 staat vanaf het tweede kwartaal van 2024 bij de dealers. Als je hem nog in 2024 op je oprit wilt parkeren, moet je hem volgens Citroën wel nu al bestellen. De productie gebeurt in de Trnava-fabriek in Slowakije en duurt een kwart minder lang in vergelijking met de huidige C3, een van de verklaringen voor de relatief lage prijs.

Nieuwe SUV

Intussen bereidt Citroën nog een nieuw model voor. Aan het einde van de presentatie was al een glimp te zien van een nieuwe SUV voor het B-segment, wellicht de opvolger van de C3 Aircross. Grootste zichtbare nieuwigheid hier: een interieur met zeven zitplaatsen. Een betaalbare elektrische gezinswagen? We zijn benieuwd…