Cijfers: nergens meer autobelastingen dan in België

Heb je het gevoel dat je als Belgische automobilist een melkkoe bent voor de overheid? Dat is helaas terecht. Nergens in Europa betaal je hogere autobelastingen. De jaarlijkse belasting per auto ligt in ons land zelfs 1.000 euro hoger dan het Europese gemiddelde.

ACEA, de koepel van Europese autobouwers, heeft zijn jaarlijkse gids met cijfergegevens over de Europese autosector gepubliceerd. En daar staat weer een interessant hoofdstuk in over de belastingen die de Europese overheden heffen op het autobezit en -gebruik. In de landen waarvan de cijfers beschikbaar waren, betaalden de Europese automobilisten in totaal zo’n 390 miljard euro aan allerhande belastingen. In de gids van 2022 was dat 375 miljard euro, in die van 2021 zelfs 398,4 miljard euro. Kortom: er wordt (zelfs in jaren met een lagere autoverkoop) stevig verdiend.

Belg betaalt het meest

Koploper in deze ranglijst van Europese landen is net als de vorige jaren … België. Hier betaal je elk jaar gemiddeld maar liefst 2.896 euro per auto. In Oostenrijk wordt de automobilist ook niet gespaard, met gemiddeld 2.521 euro per auto. Dan volgen Ierland (2.438 euro) en Finland (2.381 euro). Het gemiddelde van de Europese landen bedraagt 1.900 euro. Nederland haalt 1.952 euro, België zit er flink boven. In Spanje (1.312 euro), Portugal (1.290 euro) en Griekenland (1.196 euro) betaal je veel minder.

Welke belastingen?

In totaal betalen de Belgische automobilisten jaarlijks maar liefst 19,6 miljard euro. Waar komt die ‘overheidsjackpot’ vandaan? Om te beginnen is er de btw op de aankoop, het onderhoud en de onderdelen: 7,6 miljard euro. Daarnaast int de overheid de inschrijvingsbelasting (500 miljoen euro) en de jaarlijkse verkeersbelasting (1,7 miljard euro). Brandstoffen leveren elk jaar 7,3 miljard euro op. En dan zijn er nog de verzekeringen (1 miljard euro), tolheffingen (700 miljoen euro) en andere taksen (800 miljoen euro).

Goed om te onthouden wanneer er nog eens geopperd wordt dat (bedrijfs)wagens of fossiele brandstoffen in ons land ‘gesubsidieerd’ worden. In werkelijkheid betaalt de Belg jaarlijks 1.000 euro te veel (of toch meer dan gemiddeld) aan autobelastingen.