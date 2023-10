Primeur: populairste auto van België is elektrisch

Door: RVDB

Voor het eerst wordt de lijst van populairste nieuwe auto’s in ons land aangevoerd door een elektrische auto. Betekent dit dat de doorsnee Belg nu plots stormloopt voor EV’s? Niet bepaald. Er is een andere logische verklaring.

Het is gebeurd: de populairste auto van België is voor het eerst een 100 procent elektrisch model. Dat blijkt uit een analyse van de inschrijvingen van nieuwe auto’s in de eerste drie kwartalen van 2023 door sectorfederatie Febiac. De eer is voor de Tesla Model Y met 8.980 inschrijvingen, gevolgd door de Volvo XC40 (8.336), de BMW X1 (7.868), de Dacia Sandero (7.813) en de Toyota Yaris (7.118).

Dat uitgerekend de Model Y op één staat, komt deels door de forse prijsverlaging die Tesla recent heeft doorgevoerd. De Model Y is immers geen nieuw model en zijn design kent zowel voor- als tegenstanders. Het is in ieder geval geen ‘consensusmodel’ dat iedereen mooi vindt. Opvallend is ook het grote verschil met de andere elektrische modellen. Na de Model Y volgen de Volkswagen ID.4 (3.961) en de Audi Q4 e-tron (3.602).

Liefst benzine

Benzinemotoren zijn nog altijd het populairst bij Belgische automobilisten. Ze blijven echter marktaandeel verliezen en zijn nu goed voor 43,7 procent van de inschrijvingen van nieuwe wagens. De situatie is nog benarder voor dieselmotoren, die nu een marktaandeel van minder dan 10 procent halen. De (objectief bekeken onterechte) verkettering van de dieselwagens mist zijn effect dus niet.

De daling bij verbrandingsmotoren speelt in het voordeel van aandrijvingen die een stopcontact nodig hebben: de volledig elektrische aandrijving heeft 8 procent marktaandeel gewonnen en nadert de kaap van 20 procent, een niveau dat al bereikt was door de plug-inhybride aandrijving, die 4,2 procent marktaandeel heeft gewonnen tegenover 2022.

Dankzij bedrijven

“ Elektrische auto's: 91,5 procent op naam van bedrijf ”

De kloof tussen particulieren en bedrijven wordt steeds groter. De zakelijke automarkt is goed voor maar liefst twee op de drie nieuw ingeschreven auto’s in 2023 (vergeleken met 62,2 procent in de eerste negen maanden van 2022 en 57,4 procent in 2019, vóór de pandemie). Door de hoge autoprijzen, de hoge rentes voor leningen en de elektrificatie twijfelen veel particulieren.

Het zijn vooral bedrijven die elektrisch rijden. Tijdens de eerste negen maanden van 2023 werden 68.696 nieuwe 100 procent elektrische auto’s ingeschreven, waarvan 91,5 procent op naam van een bedrijf. Van de 8.980 exemplaren van de Tesla Model Y zijn er bijvoorbeeld 7.702 bedrijfswagens.

Bij de particulieren is 4,9 procent van alle nieuwe auto’s helemaal elektrisch, bij de bedrijven 24,7 procent. Dit komt uiteraard door de fiscaliteit die bedrijven steeds meer richting elektrische modellen stuurt. Het valt nog af te wachten of de Vlaamse aankooppremie voor elektrische auto’s vanaf 2024 voor een kentering kan zorgen bij de particulieren.