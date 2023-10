Burgemeester speelt zelf politierechter en neemt auto’s af

Door: RVDB

In sommige steden en gemeenten neemt de jacht op automobilisten belachelijke proporties aan. Neem nu bijvoorbeeld Genk, waar de burgemeester auto’s wil afnemen. Niet van wegpiraten, maar wel van recidivisten die minder dan 20 km/u te snel rijden in een zone 30 of 50.

Opmerkelijk nieuws uit het Limburgse Genk. Daar kan burgemeester Wim Dries (cd&v) vanaf nu voertuigen in beslag nemen van bestuurders die herhaaldelijk betrapt worden op snelheidsovertredingen. Je zou denken dat het gaat om gevaarlijke wegpiraten die uit het verkeer moeten verdwijnen, maar neen.

De bedoeling is om het gedrag te wijzigen van bestuurders die een beetje te snel rijden, maar nooit snel genoeg om voor de rechtbank te komen. De burgemeester wil dus zelf politierechter spelen. Volgens Wim Dries – die ook voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten is – werd de wettelijk van de maatregel vooraf afgetoetst bij politie en parket.

Eerst waarschuwingsbrief

Concreet wordt je auto in beslag genomen als je op drie maanden tijd minstens zestien GAS-snelheidsboetes verzamelt in Genk. Zulke boetes worden door de stad of gemeente opgelegd op wegen waar je 30 of 50 km/u mag rijden en zijn alleen mogelijk voor overtredingen van maximaal 20 km/u. Met andere woorden: als je zestien keer betrapt wordt aan een (gecorrigeerde) snelheid van 31 km/u in een zone 30 kun kan je auto al in beslag genomen worden.

De procedure verloopt in fases. Na acht GAS-boetes krijg je een waarschuwingsbrief van de stad Genk. Na twaalf overtredingen mag je het gaan uitleggen op het stadhuis. Blijf je hardleers en verzamel je zestien boetes in drie maanden, dan ben je je auto voor twee weken kwijt. Daar komen ook nog de kosten voor de takeling en bewaring bij.

Bizar

Ondanks de vermoedelijk nobele bedoelingen van de burgemeester, staat verkeersveiligheidsinstituut Vias eerder sceptisch tegenover dit plaatselijke initiatief. “Het is bizar dat een burgemeester nu op lokaal niveau als politierechter zou moeten optreden”, zegt Vias-woordvoerder Stef Willems aan HLN. “Eigenlijk kun je dit vergelijken met een rijbewijs met punten, maar dan op een zeer lokaal niveau. Elke stad heeft een database met GAS-overtredingen. Krijgt een bestuurder voldoende GAS-boetes op Genks grondgebied, dan kan de stad in actie treden. Maar diezelfde bestuurder kan nog een resem GAS-overtredingen begaan in een andere gemeente.” Volgens Willems zou een rijbewijs met punten op nationaal niveau veel doeltreffender zijn.