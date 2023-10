Wat als je schrik hebt van het donker, snelwegen, tunnels of regenweer?

Door: RVDB

Ken je amaxofobie? Dat betekent angst om te rijden. Personen die daar last van hebben, kunnen binnenkort een opleiding volgen om van die rijangst af te geraken. Al ligt de concrete invulling nog niet helemaal vast.

Amaxofobie is een samenvoeging van de Griekse woorden voor ‘auto’ en ‘angst’ en betekent dus rijangst. Het blijkt om veel verschillende redenen voor te komen. Natuurlijk kan amaxofobie het gevolg zijn van een ongeval of een eerder opgelopen trauma waardoor je een angst ontwikkeld hebt. Maar het kan ook heel andere oorzaken hebben. Zo durven sommige personen niet te rijden in het donker, op snelwegen, als het regent, in files, op bruggen, in tunnels of op wegen die ze niet kennen. Niet alleen bestuurders maar ook passagiers kunnen last hebben van dergelijke rijangst.

In België bestaan er geen statistieken over hoeveel mensen met dit fenomeen te kampen hebben. Maar verkeersveiligheidsinstituut Vias krijgt er regelmatig meldingen van. Het zou ook steeds vaker voorkomen bij jongeren (onder de dertig jaar) die daardoor zelfs niet meer willen beginnen aan het traject naar het rijbewijs.

Opleiding tegen rijangst

Wat doe je als je belemmerd wordt door rijangst? Sud Presse bericht dat Vias werkt aan een oplossing voor dit probleem: een speciale opleiding. “We hebben een module van circa tien uren verdeeld over drie dagen uitgewerkt. Die gaan we binnenkort testen bij groepen om de inhoud eventueel aan te passen. Het idee is om deze training in de loop van 2024 aan te bieden”, verklaart Damien Hoebeke, verantwoordelijke voor de opleidingen bij Vias, aan Sud Presse.

Drie delen

De opleiding zou bestaan uit drie delen. Eerst is er een gesprek in een kleine groep om vertrouwen te creëren en te tonen dat meerdere mensen hetzelfde probleem hebben. In de tweede fase wordt verklaard hoe de mechanismen achter angst werken en voorkomen kunnen worden, bijvoorbeeld met relaxatieoefeningen. Het derde deel bekijkt welke stappen de cursist al gezet heeft en nog moet zetten om weer gerust te kunnen rijden.

Of er aan het einde van de opleiding ook een soort rijexamen volgt, is nog niet zeker omdat dit deelnemers kan afschrikken. De nieuwe opleiding zou op meerdere locaties in België plaatsvinden om verre verplaatsingen te voorkomen.