Met 1000kW: is dit de elektrisch opvolger van de Nissan GT-R?

Door: RVDB

In Europa is de Nissan GT-R van het toneel verdwenen omdat hij niet meer aan de geluidsnormen voldeed. Heeft deze legendarische sportwagen nog een toekomst? Wellicht wel, maar dan volledig elektrisch. De Hyper Force Concept toont een voorsmaakje.

Momenteel vindt in Tokio de Japan Mobility Show plaats, de nieuwe naam voor het salon van Tokio. Het is vooral een feestje van de Japanse constructeurs, die er heel wat studiemodellen voorstellen, het ene al realistischer dan het andere. Bij Nissan zijn het er maar liefst vijf: drie cross-over (Hyper Urban, Hyper Adventure en Hyper Punk), een minibusje (Hyper Tourer) en tot slot de sportieve coupé Hyper Force.

Vooral dat laatste concept is interessant want het is de visie van Nissan op een elektrische, high-performance supercar van de volgende generatie. Een opvolger voor de volgens Europa te luide GT-R met andere woorden. De brullende V6 behoort tot het verleden, hier werkt een stille elektrische aandrijving. Maar die is daarom niet minder krachtig. Zo spreekt Nissan over een gigantisch vermogen van maximaal 1.000 kW (1.362 pk), overgebracht op de vier wielen. Verdere technische details zijn nog niet bekend, het is dan ook ‘maar’ een prototype.

Aerodynamica

Dat prestaties centraal stonden blijkt ook uit het koetswerk, ontwikkeld in samenwerking met het Nismo-raceteam. De voorspoiler, het omklapbare voorspatbord en de uiteinden van de achtervleugel passen hun aerodynamica aan naargelang de omstandigheden. Het koetswerk gebruikt trouwens koolstofvezel, ongetwijfeld om het meergewicht van de elektrische aandrijving (een beetje) te compenseren.

Twee rijmodi

Het interieur zal vooral liefhebbers van games en hightech bekoren. Het werd samen met gameontwikkelaar Polyphony Digital bedacht (bekend van Gran Turismo). Je kunt er kiezen uit twee rijmodi: R (voor racen) en GT (voor grand touring). In de R-modus kleurt het interieur rood. Op vier schermen rond het stuur zie je onder meer de grip en temperatuur van de banden, de luchtdruk, de temperatuur van de remrotor en de vermogensverdeling. Vooral info die belangrijk is op circuit. De GT-stand kleurt blauw en is wat eenvoudiger. Een leuk detail is dat je tijdens het rijden de wielophanging en stabilisatoren kunt aanpassen. En de ‘gamification’ van autorijden gaat nog verder. Als de auto stilstaat, kan de bestuurder met een speciale VR-helm met een dicht vizier virtueel racen.

Durven doen

Nissan vertelt nog niet wanneer we een seriemodel mogen verwachten. CEO Makoto Uchida verkondigde wel dat hij het belangrijk vindt dat er in het gamma plaats blijft voor modellen die vooral rijplezier bieden. “De vijf prototypes symboliseren de toekomst en belichamen onze bedrijfsmentaliteit: durven doen wat anderen niet doen.”