Volvo EX30 wordt Chinees én Belgisch: productie in Gent vanaf 2025

Volvo is gestart met de productie van de EX30. De kleine elektrische SUV rolt momenteel van de band in Zhangjiakou, China. Nu brengt Volvo uitstekend nieuws voor de fabriek in Gent, want de EX30 komt in 2025 ook naar ons land.

De Volvo EX30 is een nieuw model waar veel mensen naar uitkijken en dat wellicht goed zal scoren als bedrijfswagen. Door zijn platform te delen met de Smart #1 en Zeekr X en onder meer te besparen op de interieuraankleding, wisten Volvo en moederbedrijf Geely de prijs relatief laag te houden voor een elektrische SUV. Met zijn basisprijs van 38.990 euro komt de goedkoopste versie vanaf 2024 in aanmerking voor de Vlaamse premie van 5.000 euro voor particulieren. De kleine EX30 heeft dus een groot verkooppotentieel.

Dit najaar is Volvo begonnen met de productie, maar die gebeurt in het verre China. Nochtans hanteert Volvo doorgaans het principe dat auto’s zo veel mogelijk gebouwd worden waar ze verkocht worden. En gezien de grote Europese vraag naar de EX30 is er nood aan extra productiecapaciteit. Vandaar het besluit om de EX30 vanaf 2025 ook in Gent te bouwen.

De beslissing geeft extra flexibiliteit op het vlak van productie voor wat volgens het bedrijf een van zijn populairste modellen in de komende jaren wordt. Die aanpak is een beproefd concept voor het merk, dat ook zijn bestverkochte SUV’s, de XC60 en XC40, zowel in Europa als in China bouwt.

“Onmisbaar onderdeel”

Uiteraard is Volvo Car Gent heel blij met dit nieuws, dat extra werkzekerheid geeft voor de ruim 7.000 medewerkers. “Door de EX30 ook in Gent te bouwen, kunnen we als fabriek een belangrijke bijdrage leveren aan de groeiambities van het bedrijf en het streven om tegen 2030 volledig elektrisch te zijn”, vertelt fabrieksdirecteur Stefan Fesser. “Dit extra model verstevigt verder onze positie binnen Volvo Cars, en zorgt ervoor dat onze fabriek voor de komende jaren een onmisbaar onderdeel blijft van Volvo’s wereldwijde productienetwerk.” In 2022 produceerde Volvo Car Gent 192.991 wagens, waarmee het de grootste autofabriek in België is.

Intussen bij Audi Brussels

De op een na grootste autofabriek van ons land is Audi Brussels (50.302 wagens in 2022). Maar de pakweg 3.000 collega’s van Audi vergaat het intussen iets minder goed. Zij zien wellicht de productie van de Audi Q4 e-tron aan hun neus voorbijgaan. Momenteel rollen er wel enkele exemplaren van de elektrische SUV van de band “om te testen of de fabriek dit model kan bouwen”.

Ietwat vreemd, want de fabriek bewees zijn bekwaamheid al met de Q8 e-tron en Q8 Sportback e-tron. En eind september werd de Belgische productie van Q4 e-tron nog bevestigd in een persbericht. De oorzaak is dat de elektrische Volkswagen ID-modellen slechter verkopen dan verwacht. Hierdoor is in de fabriek in het Duitse Zwickau, waar naast deze Volkswagens ook de Q4 e-tron gebouwd wordt, overcapaciteit ontstaan. Audi Brussels hoeft dus niet meer bij te springen, tenzij de vraag naar de Q4 e-tron plots spectaculair zou stijgen…