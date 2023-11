De nieuwe Skoda Superb: heel traditioneel en heel groot

Door: BV

De Skoda Superb krijgt een nog een compleet nieuwe generatie. Die staat op de grootste variant van het MQB-onderstel dat zo onderhand voor alle conventioneel aangedreven modellen van Volkswagen en Skoda wordt gebruikt. Van de Golf tot deze bijna vijf meter lange nieuwe Superb.

Vijf meter lang

Inderdaad - je leest het goed. Op een haar na vijf meter lang is hij. Het model werd nog eens 4,3cm langer en 1,2 cm hoger dan de afzwaaiende generatie waar hij wel gewoon de wielbasis van overneemt - een duidelijk indicatie dat er structureel niet al teveel verandert. In tegenstelling tot de technisch verwante VW Passat, behoudt deze versie zowel de vijfdeursvariant als de break. Beiden zijn eigenlijk ongeveer even groot - de vijfdeurs is zelfs een paar millimeter langer. In de koffer scheelt het ook niet veel. In de vijfdeurs past 645l bagage. In de break is dat 690 liter.

Nog met (een paar) echte knoppen

Het design is een evolutie van de lijnen waar klanten al vertrouwd mee zijn. Er zijn wat meer hoekige accenten - een stijltrend die je eigenlijk bij alle merken van de VW-Groep terugvindt. Aan de binnenkant laat de Superb zich meer opmerken. Vooral omdat hij een digitaal instrumentarium en groot (13”) centraal scherm combineert met wat meer echte knoppen dan we elders bij het concern terugvinden. Volkswagen krijgt inmiddels al jaren kritiek op haar keuze om fysieke knoppen te beperken tot ofwel aanraakgevoelige vlakken ofwel functies in het infotainmentsysteem. Een ergonomische ramp die uitsluitend is ingegeven door een besparingsdrang. In de Superb voorziet Skoda op z’n minst traditionele bedieningselementen voor de klimaatregeling in een poging om wat te worden ontzien. Met originele sierlijsten en een interieur dat niet alleen een bekleding krijgt in polyester maar ook nog beschikbaar is in leder.

Motorenaanbod nieuwe Skoda Superb

Onder de kap gebeurt niet veel spectaculairs. Het motorenaanbod is erg vergelijkbaar met dat van de Skoda Kodiaq en de eerder al aangehaalde Passat. Er zijn benzines, diesels én een plug-in hybride. Een handgeschakelde versie is er niet en afhankelijk van de aandrijflijn heb je voor- of vierwielaandrijving.

De Europese marktintroductie van de Super is voorzien voor het eerste kwartaal van 2024. De prijs is nog niet bekend.