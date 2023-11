Welke zijn écht, welke zijn vals? Fraude bij zeldzame Mercedes 300SL ‘Gullwing’

Door: BV

Een Duitse klassiekerhandelaar en expert met wereldvermaarde reputatie blijkt een mogelijke spil te zijn in oldtimerfraude.

Legendarische klassieker

De Mercedes 300 SL ‘Gullwing’ is één van de meest legendarische Duitse klassiekers. Het model was in productie van 1954 tot 1957. Er zijn van de coupé en de cabriolet samen niet meer dan 3258 stuks van gebouwd. De gesloten versie met iconische vleugeldeuren was in zijn tijd de snelste productiewagen ter wereld - in staat om een topsnelheid van 263km/u te halen.

Vraagtekens bij authenticiteit van heel wat auto's

Uitzonderlijke exemplaren van de Mercedes 300 SL worden verhandeld voor miljoenen. Het Duitse Kienle Automobiltechnik uit de omgeving van Stuttgart werd aanzien als een expert in de uitzonderlijke klassiekers. Maar een schuurvondst in Zwitserland, bracht een zaak aan het licht die inmiddels vraagtekens plaatst bij een aantal van de overlevende Gullwings.

Een Duitse oldtimerhandelaar kocht de in een schuur ontdekte 300 SL voor zo’n 1,6 miljoen euro. Toen hij die auto wilde inschrijven bleek er in Duitsland al een Gullwing met hetzelfde chassisnummer ingeschreven. Dat kan natuurlijk niet - en omdat de originaliteit van de Zwitserse auto al snel vast bleek te staan, kwam de verdenking op het bedrijf te liggen dat de andere 300SL met het bewuste chassisnummer verhandelde.

De Duitse politie viel binnen op verschillende bedrijfs- en privé-adressen en trof naar verluidt veel bewijsmateriaal aan. Dat is problematisch voor bezitters van de 300 SL want Kienle werd aanzien als dé autoriteit. Het resultaat: heel wat bezitters van de iconische auto weten niet meer zeker of het gaat om authentieke exemplaren. Sommige auto’s zouden met verdwenen of verloren gegane chassisnummers als authentiek zijn verkocht, terwijl ze in realiteit opgebouwd werden uit onderdelen van verschillende auto’s.

Kienle Automobiltechnik vroeg inmiddels het faillissement aan en ontkent de beschuldigingen.