Goedkope Tesla van 25.000 euro op komst

Door: BV

Tesla kondigt inmiddels al een hele tijd de komst van een betaalbare elektrische auto aan. Die auto zal gebouwd worden in de Duitse gigafabriek van het merk. Dat heeft topman Elon Musk bekendgemaakt bij een bezoek aan de fabriek. Momenteel bouwen 11.000 werknemers er de Tesla Model Y- momenteel de best verkochte elektrische auto in Europa.

Richtprijs 25.000 euro

Het nieuwe model wordt een kleinere Tesla met een richtprijs van 25.000 euro. Onder meer een batterij die integraal deel uitmaakt van het onderstel zou de productiekost verder moeten drukken. Een element dat ervoor zorgt dat een kapotte batterij meteen het totale verlies van de auto zou betekenen, wat niet helemaal naar de zin van Europa is. Dat werkt immers aan een wet over de verplichte herstelbaarheid van producten.

Korrel zout

Of Tesla al bezig is met de ontwikkeling van de betaalbare EV, is erg onduidelijk. Het bedrijf voert al van meet af aan een agressieve aankondigingspolitiek en schuwt het merk straffe beloftes niet. Die ook uitvoeren is dan weer niet de sterke kant van Tesla. Met een korrel zout nemen dus.