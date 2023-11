Wat is ‘gigacasting’ en waarom willen zoveel automerken het kopiëren?

Door: BV

De scherpe prijzen waar Tesla de jongste tijd mee kan uitpakken, zijn vele automerken een doorn in het oog. Ze zoeken hard naar de redenen waardoor de Amerikaanse EV-bouwer kan uitpakken met prijsdalingen zonder meteen verlies te gaan draaien. Eén van die redenen heeft niks met de batterij te maken: ‘gigacasting’.

Wat is gigacasting?

Gigacasting - een term die overduidelijk door Tesla verzonnen is - is niks meer of minder dan het in één stuk gieten van grote aluminium onderdelen. Tesla gebruikt die methode om grote stukken van de structuur van de auto uit één deel te vervaardigen, daar waar andere autobouwers gebruiken van een reeks verschillende onderdelen. Tesla zelf zegt dat de productiemethode de productiekost van die onderdelen met zo’n 40 procent doet afnemen terwijl het ook minder robots nodig heeft voor de assemblage. Véél minder robots als je het merk mag geloven - gigacasting zou er bij de Model 3 voor gezorgd hebben dat er met 600 minder robots kan gewerkt worden. De grootste aluminium onderdelen die in één stuk gegoten worden wegen er tot 82kg.

Eenvoudiger én lichter

Het in één stuk gieten van grote aluminium onderdelen zou niet alleen kostenbesparend werken - het zou ook het gewicht van de auto’s beperken. Niet dat je dat aan Tesla’s echt kan zien - alle EV’s zijn uitgesproken zwaar.

Tesla’s productietechniek wordt nu reeds overgenomen door verschillende Chinese fabrikanten. Onder meer in de Nio ET5, de Zeekr 009 en de Xpeng G6 zitten opvallend grote gegoten componenten die traditioneel uit meerdere onderdelen vervaardigd zouden zijn. En nu heeft ook Toyota interesse in de productiemethode. Onder meer de volledige wagenbodem uit één stuk vervaardigen zou grote voordelen hebben.