Tesla brandt uit onder water

Door: BV

Een Tesla Model X die in het water terechtkwam, brandt daar gewoon uit. Het incident gebeurde afgelopen maand in Florida, waar de auto in kwestie gebruikt werd om een jetski te water te laten. De auto schoof volgens ooggetuigen van de helling die daarvoor gebruikt wordt.

De batterij ontbrandde onder water



De bestuurster van de Tesla kon met enige moeite uit de auto bevrijd worden. Ze liep geen verwondingen op. Maar de elektrische componenten van de auto reageerden slecht op het zoute water en daardoor ontbrandde de batterij. De toegesnelde brandweer besloot om de auto gewoon te laten uitbranden. Dat duurde ‘lange tijd’. Achteraf werd de auto op een speciale vrachtwagen gezet. Omdat het risico op het opflakkeren van de brand nog steeds bestond, volgde de lokale brandweer dat transport met een bluswagen. Het voertuig werd nog tot dagen later in de gaten gehouden.

Hoewel branden bij elektrische auto’s zeldzaam zijn, illustreert het voorval wel de uitdagingen bij het blussen van dergelijke auto’s. De auto vatte onder water vuur.

