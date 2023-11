Renault belooft elektrische auto voor minder dan 20.000 euro: dit iconische model komt terug

Door: BV

Ook Renault springt op de kar van de elektrische submerken. Het nieuw opgerichte ‘Ampere’ wordt de paraplu waaronder toekomstige EV-initiatieven van het bedrijf worden uitgewerkt. En daar hoort van topman Luca De Meo een belofte bij: het merk komt met een elektrische auto voor minder dan 20.000 euro.

Een compleet gamma retromodellen

Als het op elektrische auto’s aankomt, dan zet Renault vooral in op de reïncarnatie van legendarische modellen uit het verleden. De Renault 5 komt terug. Dat wordt een compacte vijfdeurs. De Renault 4 wordt als crossover weer tot leven gewekt. Dat levert trouwens al een eerste inconsistentie op want die 4 zal in het gamma boven de 5 gepositioneerd worden, terwijl hij daar historisch gezien onder valt.

Renault stopt trouwens niet met het tappen van oude wijn. De nieuwe elektrische auto die door De Meo werd voorgesteld zal tot nader order ‘Legend’ heten, maar z’n lijnenspel is een rechtstreekse verwijzing naar de eerste Renault Twingo.

De kleine elektrische Renault zal in Europa gebouwd worden en ‘na 2025’ beschikbaar zijn. Over rijbereik en prestaties is nog niks bekend. Wel dat het een stadsauto wordt - een beperkte autonomie ligt dan ook voor de hand. Belangrijker is dat Renault een prijskaartje van minder dan 20.000 euro belooft. Daarmee moet het merk in staat zijn om weerwerk te bieden aan de concurrentie. Ook uit China.

Het ontbreekt automerken overigens niet aan mooie beloften. Toen Volkswagen de elektrische ID.3 voorstelde, sprak het merk over een instapversie voor ‘minder dan 30.000 euro’. De goedkoopste variant kost vandaag 46.305 euro. De helft meer, inderdaad. Volkswagen belooft nu dat de elektrische ID.2 minder dan 25.000 euro zal kosten. Tesla-topman Elon Musk - die wel vaker de waarheid geweld aandoet - beloofde een kleine Tesla die ook onder die prijs zal blijven. Bij Citroën wordt de visie alleszins wél realiteit. De nieuwe elektrische ë-C3 krijgt in ons land een basisprijs van 23.300 euro.