Bizar fenomeen: Japan wild van Renault Kangoo

Door: BV

Een ‘ludospace’ is een monovolume die van een bestelwagen is afgeleid. Auto’s als de Citroën Berlingo, Peugeot Partner en de Renault Kangoo. Ze waren dik twintig jaar geleden de eersten om uitzonderlijk veel ruimte en flexibiliteit ter beschikking te stellen van klanten met een wat beperkter budget. De compact monovolumes kwamen pas later en… verdwenen inmiddels alweer. Zelfs bij Renault loopt de Scénic zoals we die kennen op z’n laatste benen. Maar de Kangoo… die blijft. Sterker nog, dat model is zelfs op de meest onwaarschijnlijke plaatsen uitgegroeid tot een cultfenomeen.

Renault Kangoo is populair in Japan

Het zal niemand verbazen dat er in Frankrijk evenementen worden georganiseerd voor 2pk-liefhebbers. In het Oostenrijkse Wörthersee werd elk jaar de GTI-reeks van Volkswagen gevierd. Vanaf volgend jaar zal dat zelfs gebeuren op de hoofdzetel in Wolfsburg. In Italië wordt elk jaar een feestje voor Abarth gehouden - iets wat veel weg heeft van een festival. En de Renault Kangoo heeft z’n Jamboree… Een viering van het ding die al veertien jaar lang plaatsvindt aan de voet van de berg (een vulkaan, eigenlijk) Fuji. Inderdaad, in Japan.

Of Renault een groot merk is in Japan? Allerminst, al hoort het wel tot de weinige Europese automerken die je er af en toe eens tegenkomt. Naast Volvo en Volkswagen, die er ook wel eens te spotten zijn. En of die Kangoo dan wel met de honderdduizenden tegelijk aldaar wordt geleverd? Evenmin. Het gaat veeleer om tienduizenden. Maar wat de auto er wél deed, is een trouwe fanbasis creëren. Een auto als de Kangoo past immers goed bij de Japanse filosofie. Hij gaat erg efficiënt met ruimte om en is praktisch.

Rijden, kamperen of zelfs winkel houden... in alle kleuren van de regenboog

Die Kangoo blijkt bovendien een uitgelezen platform te zijn voor aanpassingen en personalisering. Dat begint er eigenlijk al bij de bestelling. In Europa is zo’n bestel-monovolume eigenlijk alleen te krijgen in een handvol veelal saaie kleuren. In Japan is het model te koop in een hele reeks uiteenlopende frivole tinten. Nochtans worden die Kangoo’s-voor-daar gebouwd in dezelfde Franse fabriek als de versies voor hier. Alleen het stuur staat aan de andere kant. Hoe dat kan? De Japanse invoerder bestelt die kleurtjes specifiek in reeksen. Een beetje zoals wanneer de post bestelwagentjes vraagt in een speciale tint rood. In Japan kiezen de klanten massaal voor die kleuren. Een basis, want daarna kan je ook de inrichting, bekleding, koetswerkstijl, rijhoogte enzovoort… naar wens aanpassen. En je kan ze transformeren tot een rijdende winkel. Een blik op de meer dan 2000 verzamelde Kangoo’s maakt duidelijk dat dat ook effectief gebeurt.

Alleenheerser

Renault zelf maakt van het evenement gebruik om een nieuwe versie te introduceren - de Grand Kangoo van de jongste generatie. En of de Japanners daar ook weer wild van zullen worden… Om af te sluiten een pittig detail: in Europa wordt de Kangoo ook door Nissan (en Mercedes, maar dat is hier minder van tel) gecommercialiseerd. Maar die quasi identieke Nissan is in Japan niet te krijgen. Renault is er alleenheerser.