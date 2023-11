Toyota stelt verwachtingen voor elektrische auto bij: min 39 procent

Door: BV

Toyota heeft geen slecht jaar achter de rug. De definitieve cijfers zijn er nog niet, maar tijdens de eerste 8 maanden van het jaar groeide de grootste autobouwer ter wereld. Zowel de verkoopsaantallen als de winstcijfers werden groter. Maar de verkoop van elektrische auto’s is een duidelijke valse nooit.

Auto's met 'nieuwe aandrijfvormen' verkopen minder goed dan gehoopt

Het fiscale jaar van het merk loopt van april tot eind maart en niet zoals bij ons gebruikelijk is, van jaareinde naar jaareinde. Over die periode verwachtte het bedrijf aanvankelijk onder meer 202.000 zuiver elektrische auto’s te verkopen, mikte het op 137.000 stekkerhybrides en net geen 3,5 miljoen hybrides. In sommige van die aantallen wordt nu flink gesnoeid.

Het meest opvallende aantal: Toyota zal dit fiscale jaar volgens bijgestelde verwachtingen amper 123.000 zuiver elektrische auto’s verkopen. Dat is zo maar eventjes 39,1 procent minder dan aanvankelijk gedacht. Toyota’s eerste elektrische auto - de bZ4X - is niet goed onthaald en kampte dan ook nog eens met beschamende problemen.

Meer dan helft Toyota's niet eens hybride

Hoewel Toyota en luxe-dochter Lexus in Europa steevast de vlag van de hybridetechnologie zwaaien, zijn wereldwijd toch nog altijd niet zoveel auto’s van dat merk geëlektrificeerd als je zou denken. Vorig jaar waren auto’s met elektrische ondersteuning bij het bedrijf goed voor 29,6 procent van de verkopen. Dit jaar klimt dat cijfer naar verwachting naar 37,2 procent. Dat betekent evenwel dat nog altijd 62,8 procent van de auto’s van Toyota en Lexus wereldwijd wordt geleverd met een ‘simpele’ verbrandingsmotor.

En waterstof? Ondanks de recente lancering van een nieuw Toyota Mirai - aangedreven door een brandstofcel op waterstof - wordt ook in de verkoopsverwachting van dat nicheproduct grondig gesneden. Het merk wou er dit jaar 8000 van verkopen. Dat wordt nu bijgesteld naar amper 5000.