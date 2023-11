Opfrisbeurt voor populaire Hyundai Tucson

Door: BV

Hyundai zendt z’n populaire SUV Tucson even naar de plastisch chirurg. Kwestie van de eerste kraaienpootjes weg te werken. Het uiterlijk wordt nauwelijks aangepakt, maar het interieur pakt uit met grote nieuwigheden.

Van het uiterlijk waren zij bij de Koreaanse autobouwer zo te zien best tevreden. Er zijnde obligate nieuwe designs voor de velgen en er is een nieuwe koetswerktint, maar structurele aanpassingen zijn er nauwelijks. De opvallende dagrijlichten werden een beetje herschikt en de voor- en achterbumper werden wat hertekend.

Nieuwe boordplank voor Hyundai Tucson

Meer nieuws is er binnenin. In de vorm van een stuur met drie spaken. Een hertekende middenconsole. De bediening van de automaat migreert van daar naar de stuurkolom zoals dat ook al bij de Ioniq 5 en Ioniq 6 het geval was. Of het belangrijkst van allemaal: een dashboard waarop nu een dubbel horizontaal scherm leeft dat gebogen is. Elk van beide schermen krijgt een diameter van 12,3 inch.

Bij de aandrijflijnen worden kleine verbeteringen verwacht, maar daar zegt Hyundai voorlopig nog niks over.