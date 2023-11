Maakt deze batterij de elektrische auto betaalbaar?

Door: BV

Het Zweedse bedrijf Northvolt heeft een nieuw type batterij ontwikkeld. De nieuwe accu wordt gemaakt van materialen die overvloedig aanwezig zijn. Dat moet de kostprijs doen dalen en de enorme milieu-applicaties van het delven van zeldzame mineralen beteugelen.

Natrium-ion is stabieler en gebruikt geen zeldzame mineralen

Samen met onderzoekspartner Altris ontwikkelde Northvolt een natrium-ionbatterij. Daarin worden vooral materialen als ijzer en natrium gebruikt die niet zeldzaam zijn. De accu zou dan ook kosteneffectiever en veiliger zijn dan de bestaande nikkel-, mangaan-, kobalt- of ijzerfosfaatverbindingen. En omdat de accu stabieler en minder brandgevoelig is, moet die ook beter geschikt zijn voor warme klimaten.

Klein detail: de batterijen zijn nog niet klaar voor gebruik in auto’s. Struikelpunt daarbij is de relatief beperkte energiedichtheid van ongeveer 160 wattuur per kilogram. Dat is slechts een beetje beter dan de huidiger generatie lithium-ijzerfosfaatcellen van de Koreaanse fabrikant CATL en het Chinese BYD. Lithium-ion-batterijen hebben dan weer een veel hogere dichtheid. Zo hebben de jongste accu’s van Tesla inmiddels een energiedichtheid van maximaal 296 wattuur per kilogram.

Nog niet voor meteen

Northvolt zegt dan ook een cel met een hogere dichtheid te ontwikkelen die ideaal zal zijn voor toepassingen in de autosector. Wanneer die er effectief aankomt, is nog niet duidelijk. De energiesector kondigt met de regelmaat van de klok revolutionaire batterijtechnologie aan, maar in de praktijk is het eerder een langzaam proces met regelmatige kleine verbeteringen.